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Удес у Бањалуци, успорен саобраћај

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17.09.2026 07:17

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

На раскрсници улица Браће Пиштељића и Браће Подгорника догодио се мањи удес због којег је саобраћај успорен.

До удеса је дошло из правца новог моста у Чесми према кружном току код "Леснине".

Према незваничним информацијама није било повријеђених, али је настала материјална штета.

Из правца моста формирала се колона возила, али обуставе саобраћаја нема.

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Тагови :

удес

несрећа

Саобраћајна несрећа

Бањалука

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