Удес у Бањалуци, успорен саобраћај

Фото: ATV

На раскрсници улица Браће Пиштељића и Браће Подгорника догодио се мањи удес због којег је саобраћај успорен.

До удеса је дошло из правца новог моста у Чесми према кружном току код "Леснине". Према незваничним информацијама није било повријеђених, али је настала материјална штета. Из правца моста формирала се колона возила, али обуставе саобраћаја нема.

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