Пуцао на полицију и себе након насиља у породици, добио 7 година

Аутор:АТВ редакција
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Кантонални суд у Тузли првостепено је осудио Н.Б. на јединствену казну од седам година затвора због насиља у породици, покушаја убиства, спречавања службеног лица у вршењу службене радње и недозвољеног посједовања оружја.
Ријеч је о неправоснажној пресуди која је јавно објављена пред Кантоналним судом у Тузли.
Суд је Н.Б. за насиље у породици утврдио казну од једне године затвора, за покушај убиства пет година, за спречавање службеног лица у вршењу службене радње једну годину, док му је за недозвољено набављање и посједовање оружја утврђена казна од три мјесеца затвора.
Примјеном одредби о стицају, осуђен је на јединствену казну од седам година затвора.
Према пресуди, Н.Б. је 11. маја 2025. године око 22 часа у Старом Теочаку угрозио мир и тјелесну цјеловитост супруге.
Уз пријетње пиштољем да ће је убити, више пута је насртао на њу, ударао је шакама по рукама, вукао за косу и гурнуо на тросјед, истовремено је вријеђајући и галамећи.
Након што су по пријави насиља у породици интервенисали полицијски службеници, Н.Б. је употребом ватреног оружја нанио лаке тјелесне повреде полицајцу З.А.
По доласку припадника Јединице за специјалну подршку Управе полиције МУП-а Тузланског кантона, наставио је да испаљује хице и у њиховом правцу, све док га полицијски службеници нису ставили под контролу.
Након тога је превезен у Дом здравља Теочак због повреда у предјелу главе. Вјештачењем је утврђено да је те повреде ватреним оружјем нанио сам себи.
Суд га је прогласио кривим и због тога што је без одобрења и важеће исправе о оружју неовлаштено набавио и код себе држао полуаутоматски пиштољ.
Након изрицања пресуде, Суд је донио рјешење којим му је продужен притвор. Притвор може трајати најдуже девет мјесеци од дана изрицања пресуде.
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