Несрећа у близини аеродрома: Формирала се километарска колона

Из Оперативног центра МУП-а КС су рекли да имају информацију о несрећи, али детаље још не знају јер су службеници тек изашли на терен.

Такође није познато има ли повријеђених особа нити о којем степену материјалне штете је ријеч.

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Читаоци јављају да се због ове несреће формирала велика саобраћајна гужва која се протеже све до насеља Ступ.

Из БИХАМК-а су нагласили да на километарску колону поред несреће утиче и изградња трансверзале због које се саобраћај преусмјерава са тренутне магистрале на новоизграђени дио.

(РадиоСарајево)