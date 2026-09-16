Селак о пресуди Тачију: Ново изругивање правди и понижење српских жртава

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде у Влади Републике Српске Горан Селак оцијенио је да првостепена пресуда бившим вођама терористичке ОВК представља ново изругивање праву и правди и понижење српских жртава, јер су, упркос доказаним убиствима, мучењима и противправним затварањима, ослобођени оптужби за злочине против човјечности.
„Пресуда којом су Хашим Тачи и остале вође терористичке ОВК проглашени кривим за убиства, мучења, сурово поступање и противправно затварање потврдила је оно што српски народ говори деценијама - да такозвана ОВК није била ослободилачки покрет, већ терористичка и злочиначка организација. Међутим, одлука да буду ослобођени по свих шест тачака оптужнице за злочине против човјечности представља изругивање праву, правди и жртвама", поручио је Селак.
Министар Селак је истакао да се злочини терористичке ОВК не могу свести на издвојене и неповезане случајеве, јер су Срби и други неалбанци на Косову и Метохији били изложени убиствима, отмицама, мучењима, прогону и систематском затирању трагова свог постојања.
„Како злочини организације која је имала затворе, мучилишта, командну структуру и јасно одређене мете нису били дио ширег и систематског напада? Како убиства, мучења, нестанци и протјеривање српског становништва нису довољни да се утврди злочин против човјечности? Таквим правним конструкцијама не утврђује се пуна истина, већ се оставља простор за њено фалсификовање и за наставак величања терориста као националних хероја", нагласио је министар Селак.
Он је поручио је да пресуда не смије бити искоришћена за умањивање размјера страдања српског народа и прикривање злочиначког карактера терористичке ОВК.
„Свака осуда одговорних представља бар дјелимичну сатисфакцију породицама жртава, али правда која избјегава да злочин назове правим именом није потпуна правда. Судови би требало да доприносе истини и помирењу, а не да селективним квалификацијама продубљују неповјерење и подјеле међу народима. Српске жртве заслужују истину, поштовање и правду без политичких калкулација", закључио је министар Селак.
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