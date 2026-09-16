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Додик: Више не постоји нико ко не уважава ставове Српске

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16.09.2026 13:27

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Додик: Више не постоји нико ко не уважава ставове Српске
Фото: ATV

Наш највећи успјех управо је тај да више не постоји нико ко не уважава ставове Републике Српске.

Рекао је ово Игор Додик, организациони секретар СНСД-а, осврћући се на изјаву предсједавајућег Пододбора за Европу америчког Конгреса Кита Селфа, током саслушања Данијела Џ. Лотона, да "распад БиХ није ван оквира, посебно имајући у виду ставове Републике Српске".

Додик је нагласио да је из Америке јуче стигла порука да је завршено са међународним интервенционизмом у БиХ.

"Оно најбитније што смо јуче могли чути јесте да је ера међународног интервенционизма у БиХ завршена, да локални лидери морају преузети одговорност, да више нема санкција за Српску и да чак ни распад БиХ није немогућ - 'нарочито имајући у виду ставове Републике Српске'", истакао је Додик на мрежи Икс.

"Издржали смо нападе и изборили се за боље вријеме које за Српску тек долази!", нагласио је он.

Шта је рекао Кит Селф?

Предсједавајући Пододбора за Европу америчког Конгреса Кит Селф током саслушања Данијела Џ. Лотона на крају другог циклуса питања прокоментарисао је да могућност да се БиХ распадне није у домену немогућег, поготово због позиције Републике Српске.

"Када дође до западног Балкан не желим спекулисати о будућности. Међународна супервизија суверене државе 30 година након конфликта није стање какво желимо да видимо. Постоје посебни критеријуми за затварање ОХР-а, али то није постигнуто. Мислим да распад Босне и Херцеговине вјероватно није искључен као могућност, поготово због позиције Републике Српске", рекао је Селф.

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Тагови :

Кит Селф

Игор Додик

Коментари (3)

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