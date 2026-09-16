Додик: Више не постоји нико ко не уважава ставове Српске

...imajući u vidu stavove Republike Srpske!

Naš najveći uspjeh upravo je taj da više ne postoji niko ko ne uvažava stavove Republike Srpske.

Ono najbitnije što smo juče mogli čuti jeste da je era međunarodnog intervencionizma u BiH završena, da lokalni lideri moraju preuzeti 👇🏻 pic.twitter.com/Oc3Oq8orIp