Додик: Више не постоји нико ко не уважава ставове Српске

Аутор:АТВ редакција
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Наш највећи успјех управо је тај да више не постоји нико ко не уважава ставове Републике Српске.
Рекао је ово Игор Додик, организациони секретар СНСД-а, осврћући се на изјаву предсједавајућег Пододбора за Европу америчког Конгреса Кита Селфа, током саслушања Данијела Џ. Лотона, да "распад БиХ није ван оквира, посебно имајући у виду ставове Републике Српске".
Додик је нагласио да је из Америке јуче стигла порука да је завршено са међународним интервенционизмом у БиХ.
"Оно најбитније што смо јуче могли чути јесте да је ера међународног интервенционизма у БиХ завршена, да локални лидери морају преузети одговорност, да више нема санкција за Српску и да чак ни распад БиХ није немогућ - 'нарочито имајући у виду ставове Републике Српске'", истакао је Додик на мрежи Икс.
"Издржали смо нападе и изборили се за боље вријеме које за Српску тек долази!", нагласио је он.
...imajući u vidu stavove Republike Srpske!— Igor Dodik (@dodik_igor) September 16, 2026
Naš najveći uspjeh upravo je taj da više ne postoji niko ko ne uvažava stavove Republike Srpske.
Ono najbitnije što smo juče mogli čuti jeste da je era međunarodnog intervencionizma u BiH završena, da lokalni lideri moraju preuzeti 👇🏻 pic.twitter.com/Oc3Oq8orIp
Предсједавајући Пододбора за Европу америчког Конгреса Кит Селф током саслушања Данијела Џ. Лотона на крају другог циклуса питања прокоментарисао је да могућност да се БиХ распадне није у домену немогућег, поготово због позиције Републике Српске.
"Када дође до западног Балкан не желим спекулисати о будућности. Међународна супервизија суверене државе 30 година након конфликта није стање какво желимо да видимо. Постоје посебни критеријуми за затварање ОХР-а, али то није постигнуто. Мислим да распад Босне и Херцеговине вјероватно није искључен као могућност, поготово због позиције Републике Српске", рекао је Селф.
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