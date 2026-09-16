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Цвијановић са Зулуетовом: Технологије у изборима не смију угрозити вољу бирача

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16.09.2026 12:45

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Бањалуци са шефицом Изборне посматрачке мисије ОЕБС-овог Канцеларије за демократске институције и људска права Таном де Зулуетом.
Фото: Уступљена фотографија

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић разговарала је данас у Бањалуци са шефицом Изборне посматрачке мисије ОЕБС-овог Канцеларије за демократске институције и људска права Таном де Зулуетом о изборном процесу.

Цвијановићева је овом приликом указала на озбиљне примједбе у вези са начином и тренутком увођења нових технологија у изборни процес.

Она је посебно нагласила да се нова технолошка рјешења уводе у изборној години, када је процес већ у току, што отвара озбиљна питања законитости, транспарентности, спремности изборне администрације и заштите тајности гласа.

Истакла је да подржава модернизацију изборног процеса, али да технологија не може бити сама себи сврха нити смије да угрози темељна начела избора, прије свега тајност гласа, могућност провјере поступка и заштиту слободно изражене воље бирача.

Српски члан Предсједништва БиХ поручила је да основни циљ мора остати транспарентан, правичан и кредибилан изборни процес, спроведен у потпуности у складу са законом.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

ОЕБС

изборне технологије

избори

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