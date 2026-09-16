Ковачевић: Вукановићу, лажеш и у своје лажи увлачиш чак и сопствену породицу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:8
Делегат у дому народа Радован Ковачевић поручио је да лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић свјесно лаже и да у своје срамне лажи увлачи и туђе, па чак и сопствену породицу.
"Такве као што је Вукановић у свакодневном животу је најбоље избјегавати и игнорисати. Али, када такви патолошки лажови добију микрофон и прилику да својим болесним лажима константно трују јавни простор и таргетирају људе, онда је понекад немогуће прећутати. И зато му се мора одговорити отворено и без увијања", поручио је Ковачевић реагујући на оптужбе које је без доказа Вукановић изнио на рачун појединих припадника МУП-а Српске.
Република Српска
Додик: Више не постоји нико ко не уважава ставове Српске
"Лажеш, Вукановићу. Лажеш свјесно и лажеш са предумишљајем. Лажеш покварено, увлачећи у своје лажи и туђе, па чак и сопствену породицу. И зато колико год да си вриједан презира, истовремено си и за жаљење. Јер таквим људима је, на крају дана, ипак најтеже самима са собом", закључио је Вукановић.
ВУКАНОВИЋ У СВОЈЕ СРАМНЕ ЛАЖИ УВЛАЧИ И ТУЂЕ, ПА ЧАК И СОПСТВЕНУ ПОРОДИЦУ— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) September 16, 2026
Такве као што је Вукановић у свакодневном животу је најбоље избјегавати и игнорисати. Али, када такви патолошки лажови добију микрофон и прилику да својим болесним лажима константно трују јавни простор и… pic.twitter.com/0jgauuIYJ5
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч3
Република Српска
3 ч6
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч2
Најновије
Најчитаније
16
50
16
45
16
41
16
40
16
35
Тренутно на програму