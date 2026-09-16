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Ковачевић: Вукановићу, лажеш и у своје лажи увлачиш чак и сопствену породицу

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16.09.2026 13:33

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српски делегат у Дому народа ПС БиХ Радован Ковачевић
Фото: АТВ

Делегат у дому народа Радован Ковачевић поручио је да лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић свјесно лаже и да у своје срамне лажи увлачи и туђе, па чак и сопствену породицу.

"Такве као што је Вукановић у свакодневном животу је најбоље избјегавати и игнорисати. Али, када такви патолошки лажови добију микрофон и прилику да својим болесним лажима константно трују јавни простор и таргетирају људе, онда је понекад немогуће прећутати. И зато му се мора одговорити отворено и без увијања", поручио је Ковачевић реагујући на оптужбе које је без доказа Вукановић изнио на рачун појединих припадника МУП-а Српске.

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"Лажеш, Вукановићу. Лажеш свјесно и лажеш са предумишљајем. Лажеш покварено, увлачећи у своје лажи и туђе, па чак и сопствену породицу. И зато колико год да си вриједан презира, истовремено си и за жаљење. Јер таквим људима је, на крају дана, ипак најтеже самима са собом", закључио је Вукановић.

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Подијели:

Тагови :

Радован Ковачевић

Небојша Вукановић

Коментари (8)

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