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Република Српска и Србија ускоро ће бити повезане и возом

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17.09.2026 15:50

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Република Српска и Србија ускоро ће бити повезане и возом
Фото: Facebook / zeljeznicerepublikesrpske

Република Српска и Србија од децембра би поново требало да буду повезане међународном путничком жељезничком линијом, и то на релацији Зворник Нови - Београд центар , а возови ће, према најавама, саобраћати свакодневно.

Драган Зеленковић вршилац дужности генералног директора Жељезница Републике Српске и Љубиша Пејичић, вршилац дужности генералног директора Србијавоза а.д. састали су се данас у Београду, гдје су заједно са својим сарадницима на радном састанку током путовања брзим возом "Соко" на релацији Београд - Суботица, договорили почетак саобраћања путничке линије која ће поново жељезницом повезивати Српску и Србију.

Током више него пријатног путовања од Београда до Суботице, Зеленковић је подијелио своје утиске, али и доживљај комплетног стручног тима испред Жељезница Републике Српске.

- Ово су и наши циљеви ка којима тежимо. Нове пруге и модерни брзи возови на пругама Српске. Капиталним улагањем достићи стандарде, који ће засигурно вратити и путнике у возове у Српској, то је оно што је дио наше стратегије за будућност - нагласио је Зеленковић.

Чланови управа Жељезница Републике Српске и Србијавоза а.д. у Београду су дефинисали завршне кораке ка реализацији увођења у саобраћај међународне жељезничке путничке линије на релацији Београд центар - Зворник Нови, који ће по најавама са састанка из Београда заживети у децембру са новим Редом вожње 2026/2027. године.

- Након нашег прелиминарног састанка који је одржан у априлу у Добоју, када смо и најавили могућност увођења путничког воза од Зворника до Београда и обратно, данас смо са колегама из Србијавоза дефинисали све техничко материјалне детаље за успостављање прве међународне линије и повезивања жељезницом са Србијом након дуго година - истакао је након састанка Зеленковић.

Најавио је да ће путнички воз на релацији Београд центар - Зворник Нови саобраћати свакодневно, у јутарњем термину из Зворника за Београд и у поподневним из Београда за Зворник. Тачна времена полазака биће утврђена током израде Реда вожње за 2026/2027. годину.

Повезивање источног дijела Републике Српске са Републиком Србијом жељезничком путничком линијом, од великог је значаја за становништво прijе свега зворничке регије, који су у протеклим годинама свакодневно користили друге видове превоза путујући у Београд, изражавајући жал и чекајући поновни повратак најповољнијег, најбезбjеднијег и еколошки најприхватљивијег вида превоза.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Воз

Жељезнице Републике Српске

Србијавоз

Србија

Република Српска

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