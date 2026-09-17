Меси подигао трофеј па се сукобио са комесаром МЛС лиге

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Интер Мајами је у финалу Кампеонес купа савладао Круз Азул са 2:0, а апсолутни јунак побједе поново је био капитен и највећа звијезда екипе са Флориде, Лионел Меси. Аргентинац је постигао први гол, а потом асистирао Каземиру за други погодак и тако директно учествовао у оба гола свог тима.
А оно што је посебно невјероватно јесте да је Аргентинац овим голом стигао до 100 погодака у дресу Интер Мајамија!
Ипак, након меча виђена је напета атмосфера, а многе је изненадила расправа између Лионела Месија и комесара МЛС лиге, Дона Гарбера.
What did Don Garber do to Messi hahahaha pic.twitter.com/uykayLQZc3— James (@atlutdjames) September 17, 2026
Један од најбољих фудбалера свих времена ушао је у отворени вербални сукоб са првим човјеком лиге, а снимци на којима један другом размјењују оштре ријечи брзином свјетлости су преплавили друштвене мреже.
Претпоставља се да је овај инцидент само наставак одраније нарушених односа. Гарбер је у једном од ранијих интервјуа признао да Меси и даље гаји незадовољство због суспензије коју му је комесар изрекао након што је Аргентинац пропустио прошлогодишњи Ол-стар меч. Уз то, Гарбер верује да га аргентински ас сматра директно одговорним и за учестале несугласице које има са судијама на теренима широм Америке.
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