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Меси подигао трофеј па се сукобио са комесаром МЛС лиге

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17.09.2026 16:17

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Меси подигао трофеј па се сукобио са комесаром МЛС лиге
Фото: Printscreen/X

Интер Мајами је у финалу Кампеонес купа савладао Круз Азул са 2:0, а апсолутни јунак побједе поново је био капитен и највећа звијезда екипе са Флориде, Лионел Меси. Аргентинац је постигао први гол, а потом асистирао Каземиру за други погодак и тако директно учествовао у оба гола свог тима.

А оно што је посебно невјероватно јесте да је Аргентинац овим голом стигао до 100 погодака у дресу Интер Мајамија!

Ипак, након меча виђена је напета атмосфера, а многе је изненадила расправа између Лионела Месија и комесара МЛС лиге, Дона Гарбера.

Један од најбољих фудбалера свих времена ушао је у отворени вербални сукоб са првим човјеком лиге, а снимци на којима један другом размјењују оштре ријечи брзином свјетлости су преплавили друштвене мреже.

Претпоставља се да је овај инцидент само наставак одраније нарушених односа. Гарбер је у једном од ранијих интервјуа признао да Меси и даље гаји незадовољство због суспензије коју му је комесар изрекао након што је Аргентинац пропустио прошлогодишњи Ол-стар меч. Уз то, Гарбер верује да га аргентински ас сматра директно одговорним и за учестале несугласице које има са судијама на теренима широм Америке.

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Тагови :

Лионел Меси

МЛС

komesar

Фудбал

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