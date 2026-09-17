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Клоп напао новинара: Патетично је да зарађујеш за живот на такав начин

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17.09.2026 16:11

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Клоп напао новинара: Патетично је да зарађујеш за живот на такав начин
Фото: Tanjug/AP/Michael Probst

Јирген Клоп објелоданио је два списка репрезентације Немачке за предстојеће мечеве у Лиги нација, први за дуеле против Холандије и Грчке (24. и 27. септембра), а други за окршаје са Србијом и Грчком (1. и 4. октобра).

Тим поводом одржао је и конференцију за медије, која је брзо остала у сенци његовог жестоког вербалног напада на једног од најпознатијих њемачких спортских новинара.

Мету њемачког стратега нашао се новинар Скаја, Флоријан Плетенберг, који је уочи званичног обраћања ексклузивно лансирао и прије времена открио списак позваних играча.

Клоп није крио огорчење због цурења информација из савеза, па је пред окупљеним медијима оштро прозвао Плетенберга.

"Причао сам са Феликсом Кајделом (везни фудбалер Елверсберга прим.оут) синоћ и питао сам га како је изгледало посљедњих 16-17 сати када је неко објавио да ће да буде у тиму. Желим да кажем јавно да ме боли брига што је објављено раније. Немам апсолутно никакав проблем са тим. Али, сматрам да је по мало патетично да зарађујеш за живот тако што објављујеш ствари раније, прије него што би људи требало да их знају. Како год", поручио је Клоп.

Неки играчи су изостављени

Направио је Јирген Клоп и одређени рез у националном тиму, јер на окупљање није звао Дениза Ундава (Штутгарт), Оливера Баумана (Хофенхајм) и Лероја Санеа (Галатасарај). У тим се, послије одласка у пензију Мануела Нојера, вратио голман Марк Андре тер Штеген, данас први чувар мреже Ајакса. Али, он неће бранити против Србије.

Ево, коначно и списка Јиргена Клопа за утакмице против Србије и Грчке у Лиги нација.

Голмани: Ноа Атуболу (Ајнтрахт Франкфурт), Фин Дамен (Аугзбург), Јонас Урбиг (Бајерн Минхен).

Одбрана: Валдемар Антон (Борусија Дортмунд), Ридле Баку (Лајпзиг), Фин Јелч (Штутгарт), Максимилиан Мителштат (Штутгарт), Давид Раум (Лајпциг), Малик Тшао (Њукасл).

Средина: Карим Адејеми (Барселона), Мика Баур (Селтик), Том Бишоф (Бајерн Минхен), Саид Ел Мала (Келн), Брајан Груда (Лајпциг), Витали Јанелт (Брентфорд), Феликс Кајдел (Елверсберг), Александер Павловић (Бајерн Минхен), Дери Шерхант (Фрајбург), Флоријан Вирц (Ливерпул).

Напад: Јонатан Буркарт (Ајнтрахт Франкфурт), Ник Волтемаде (Јувентус).

(Курир)

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Тагови :

Јирген Клоп

Њемачка

репрезентација

Фудбал

Новинар

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