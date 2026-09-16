Звезда и Партизан брутално кажњени послије дербија

Аутор:АТВ редакција
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Због проблема у организацији меча и понашања навијача Црвена звезда и Партизан кажњени новчано и условно.
Фудбалери Црвене звезде и Партизана недавно су одиграли дерби на стадиону "Рајко Митић", а актуелни шампион Србије и лидер Суперлиге побиједио је (2:1) највећег ривала. Било је спорних ситуација, критика суђења и жалби на Ненада Минаковиа, а таман кад су се страсти смириле стижу нове важне вијести - оба клуба су кажњена због понашања навијача!
Дисциплинска и етичка комисија Фудбалског савеза Србије одлучила је да изрекне новчане, али и условне казне највећим српским клубовима. Поред тога што ће оба тима морати да уплате новац у касу ФСС, понашање њихових навијача пратиће се у наредном периоду.
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Црвена звезда је санкционисана новчаном казном од 1.000.000 динара, уз условну казну одигравања једне првенствене или куп утакмице без присуства публике, са роком провере од годину дана. Партизану је изречена новчана казна у износу од 300.000 динара, уз условну забрану присуства навијача на једном гостујућем мечу, такође са роком провјере од годину дана.
Организатору меча највише се на терет стављају пропусти у самој организацији, односно неадекватан претрес при уласку на стадион, кашњење утакмице и употреба пиротехнике која би требало да је забрањена. Гости су се на удару нашли због пиротехнике, али и због убацивања предмета ка терену, што је довело до повреде једног радника испод трибине.
Понављање прекршаја, прије свега употреба пиротехничких средстава, могло би да активира условне казне које су одређене Црвеној звезди и Партизану. Оба клуба су сада под посебним надзором, а Фудбалски савез Србије би у наредним годину дана могао да им изрекне и далеко оштрије казне.
(Мондо)
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