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Борац носи три бода из Добоја

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16.09.2026 20:15

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Борац носи три бода из Добоја
Фото: FK Borac

Фудбалери бањалучког Борца савладали су, на гостовању, тим Слоге из Добоја, са 2:1, у одгођеном сусрету 2. кола Премијер лиге БиХ.

Голове за госте постигли су Паскал и Рогуљић, док је за Слогу погодио Савић

Слога је на шестој позицији на табели, са 8 бодова, док је Борац, који има 16 бодова, на другом мјесту.

Водећи тим Лиге је Зрињски из Мостара, који има 18 бодова.

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Тагови :

ФК Борац

Премијер лига БиХ

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