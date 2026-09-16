Борац носи три бода из Добоја

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца савладали су, на гостовању, тим Слоге из Добоја, са 2:1, у одгођеном сусрету 2. кола Премијер лиге БиХ.
Голове за госте постигли су Паскал и Рогуљић, док је за Слогу погодио Савић
Слога је на шестој позицији на табели, са 8 бодова, док је Борац, који има 16 бодова, на другом мјесту.
Водећи тим Лиге је Зрињски из Мостара, који има 18 бодова.
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