Борац зове навијаче на Градски: Познате цијене пакета за европске утакмице!

Аутор:АТВ редакција
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ФК Борац објавио је детаље продаје улазница за утакмице Конференцијске лиге на Градском стадиону у Бањалуци, а предност приликом куповине имаће власници сезонских карата.
"Борчевци, Ускоро крећемо на „црвено-плави“ пут кроз Конференцијску лигу, увјерени да можемо да направимо нови подвиг и да испишемо златне странице клупске историје. Показали смо да можемо да се носимо са свима, а уз вашу подршку – сва су чуда могућа", наводе из ФК Борац те поручују:
"Зато, нека се са Градског стадиона чује пјесма у част нашег Борца и Бањалуке, нека нас поново памти Конференцијска лига".
Улазнице за утакмице у Конференцијској лиги ускоро вас чекају у продаји, а предност приликом куповине имаће власници сезонских карата.
ПРОДАЈА ПАКЕТА УЛАЗНИЦА ЗА ВЛАСНИКЕ СЕЗОНСКИХ КАРАТА
Продаја пакета улазница за три утакмице Конференцијске лиге на Градском стадиону, за све власнике сезонских карата, почиње 21. септембра и трајаће до 27. септембра, по сљедећим цијенама:
Источна трибина: 50 КМ
Западна трибина, сектори А и Д: 75 КМ
Западна трибина, сектори Б и Ц: 100 КМ
НАПОМЕНА: Уз једну сезонску карту могуће је купити максимално четири пакета улазница, а приликом куповине на продајном мјесту – Званичној клупској продавници ФК Борац, на платоу код Народног позоришта Републике Српске – неопходно је приложити сезонску карту.
Куповина пакета улазница биће омогућена и путем сајта www.fkborac.net, а за приступ систему за куповину неопходно је скенирати QR код са сезонске карте.
СЛОБОДНА ПРОДАЈА ПАКЕТА УЛАЗНИЦА
Пакети улазница за три утакмице Конференцијске лиге на Градском стадиону у Бањалуци у слободној продаји биће од 28. септембра до 4. октобра, по сљедећим цијенама:
Источна трибина: 50 КМ
Западна трибина, сектори А и Д: 75 КМ
Западна трибина, сектори Б и Ц: 100 КМ
Продајно мјесто је Званична клупска продавница ФК Борац, на платоу код Народног позоришта Републике Српске, а продаја ће бити омогућена и путем сајта www.fkborac.net.
ПРОДАЈА ПОЈЕДИНАЧНИХ УЛАЗНИЦА
Појединачне улазнице за утакмицу ФК Борац – КуПС, која је на програму 22. октобра у 21.00 час, у 2. колу Конференцијске лиге, у слободној продаји наћи ће се 5. октобра, по сљедећим цијенама:
Источна трибина: 20 КМ
Западна трибина, сектори А и Д: 30 КМ
Западна трибина, сектори Б и Ц: 40 КМ
НАПОМЕНА: Број појединачних улазница у слободној продаји зависи од броја продатих пакета улазница за све три утакмице, а у случају да се приликом продаје пакета улазница распрода сав расположиви капацитет Градског стадиона – појединачних улазница неће бити у слободној продаји.
ФК Борац овим путем жели да подсјети јавност и да је капацитет источне трибине за утакмицу 2. кола Конференцијске лиге, у којој дочекујемо екипу КуПС-а, смањен за 500 мјеста због дисциплинске казне изречене од стране УЕФА-е.
Такође, из ФК Борца напомињу да је током Конференцијске лиге, сходно правилима УЕФА-е, дио западне трибине резервисан за службена лица УЕФА-е, представнике клубова са којима ће одмјерити снаге у Конференцијској лиги, као и за новинарску трибину, на којој ће бити присутни искључиво акредитовани представници медијских кућа.
С тим у вези, биће смањен број расположивих улазница за продају унутар сектора Б и Ц западне трибине Градског стадиона.
"Борчевци, позивамо вас да на вријеме заузмете своје мјесто на Градском стадиону и да заједно будете дио Борчеве европске приче којом се пише златна историја нашег Великана из Платонове", наводе из ФК Борца уз поруку:
"СВИ НА ГРАДСКИ!
БОРАЦ У ЕВРОПИ!"
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