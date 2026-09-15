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Пентагон: Америчка војска суочена са недостатком наоружања

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15.09.2026 15:41

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Пентагон се види са Вашингтоновог споменика у сриједу, 19. августа 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon

Америчка војска суочава се са недостатком наоружања након што је више десетина летјелица уништено у сукобу са Ираном, саопштено је из Пентагона.

У извјештају изнесеном пред Конгрес САД, генерални инспекторат америчког Министарства одбране наводи да су уништена четири авиона "Ф-15" и око 30 беспилотних летјелица "рипер", те да је оштећен један авион "Ф-35" и седам теретних авиона.

"Током сукоба, у иранским нападима оштећено је и уништено више стотина зграда и објеката у америчким базама у Кувајту, Бахреину, Катару, Уједињеним Арапским Емиратима, Саудијској Арабији, Ираку, Оману и Јордану", истиче се у извјештају.

Према подацима у извјештају, трошкови потрошене муниције износе око 22,3 милијарде долара, док је Америку сукоб са Ираном коштао око 33,4 милијарде долара.

У периоду између 28. фебруара и 30. јуна операција "Епски бијес" изазвала је "мањак у стратешком инвентару и открила индустријска уска грла за допуну муниције", преноси Срна.

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Тагови :

Пентагон

америчка војска

наоружање

саопштење

Сједињене Америчке Државе

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