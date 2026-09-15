Пентагон: Америчка војска суочена са недостатком наоружања

Аутор:АТВ редакција
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Америчка војска суочава се са недостатком наоружања након што је више десетина летјелица уништено у сукобу са Ираном, саопштено је из Пентагона.
У извјештају изнесеном пред Конгрес САД, генерални инспекторат америчког Министарства одбране наводи да су уништена четири авиона "Ф-15" и око 30 беспилотних летјелица "рипер", те да је оштећен један авион "Ф-35" и седам теретних авиона.
"Током сукоба, у иранским нападима оштећено је и уништено више стотина зграда и објеката у америчким базама у Кувајту, Бахреину, Катару, Уједињеним Арапским Емиратима, Саудијској Арабији, Ираку, Оману и Јордану", истиче се у извјештају.
Према подацима у извјештају, трошкови потрошене муниције износе око 22,3 милијарде долара, док је Америку сукоб са Ираном коштао око 33,4 милијарде долара.
У периоду између 28. фебруара и 30. јуна операција "Епски бијес" изазвала је "мањак у стратешком инвентару и открила индустријска уска грла за допуну муниције", преноси Срна.
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