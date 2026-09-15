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Чудо дуговјечности у Јапану: Преко 100.000 људи има више од 100 година

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15.09.2026 14:34

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Старац положио руку на дрену штаку.
Фото: Pexels/khbab alturky

Број стогодишњака у Јапану први пут је премашио 100.000, саопштено је данас из јапанског Министарства здравља.

Према подацима Министарства, 107.677 особа старијих од 100 година сада живи у Јапану, што је повећање од 7.914 у односу на прошлу годину.

„Задовољни смо што велики број људи живи дуже и остају активни захваљујући напретку медицинске технологије“, рекао је министар здравља Кеничиро Уено.

Број стогодишњака у Јапану непрестано је у порасту у последњих 56 година, преноси њемачка агенција ДПА.

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Када је почело прикупљање података 1963. године, у Јапану је било само 153 стогодишњака, а после 25 година тај број је премашио 10.000.

Према последњем истраживању, око 88 одсто стогодишњака су жене. У Јапану је животни вијек међу најдужим на свијету, гдје жене живе око 87, а мушкарци 81 годину.

Истовремено, број становника Јапана смањује рекордном брзином због ниске стопе раста и ниским нивоом имиграције.

Број јапанских држављана пао је почетком године испод 120 милиона, што је први пут у протекле 42 године. За само годину дана, број становника Јапана смањио се за 917.000.

(Срна)

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Тагови :

Јапан

Стогодишњаци

становништво

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