Чудо дуговјечности у Јапану: Преко 100.000 људи има више од 100 година

Аутор:АТВ редакција
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Број стогодишњака у Јапану први пут је премашио 100.000, саопштено је данас из јапанског Министарства здравља.
Према подацима Министарства, 107.677 особа старијих од 100 година сада живи у Јапану, што је повећање од 7.914 у односу на прошлу годину.
„Задовољни смо што велики број људи живи дуже и остају активни захваљујући напретку медицинске технологије“, рекао је министар здравља Кеничиро Уено.
Број стогодишњака у Јапану непрестано је у порасту у последњих 56 година, преноси њемачка агенција ДПА.
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Када је почело прикупљање података 1963. године, у Јапану је било само 153 стогодишњака, а после 25 година тај број је премашио 10.000.
Према последњем истраживању, око 88 одсто стогодишњака су жене. У Јапану је животни вијек међу најдужим на свијету, гдје жене живе око 87, а мушкарци 81 годину.
Истовремено, број становника Јапана смањује рекордном брзином због ниске стопе раста и ниским нивоом имиграције.
Број јапанских држављана пао је почетком године испод 120 милиона, што је први пут у протекле 42 године. За само годину дана, број становника Јапана смањио се за 917.000.
(Срна)
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