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Тражио своје зарађене плате, а добио пријетње смрћу

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15.09.2026 14:52

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полиција у Умагу ухапсила је двојицу мушкараца, у доби од 49 и 28 година, због сумње да су починили кривична дјела неисплате плате и изнуде.

Криминалистичко истраживање провели су службеници Полицијске станице Умаг с испоставом у Бујама.

Осумњичени се терете да су од 11. до 15. септембра пријетили смрћу 45-годишњем мушкарцу.

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Према наводима полиције, пријетње су услиједиле након што је мушкарац од њих затражио исплату плата за два мјесеца које му нису исплатили.

Двојица осумњичених ухапшена су у јутарњим сатима након чега су уз кривичну пријаву предата у притворску јединицу Полицијске управе истарске.

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Полиција наставља криминалистичко истраживање, пише "Индекс".

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Тагови :

пријетње

Хрватска

Плата

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