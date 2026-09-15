Пријетили му смрћу јер је тражио плату

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Умагу ухапсила је двојицу мушкараца, у доби од 49 и 28 година, због сумње да су починили кривична дјела неисплате плате и изнуде.
Криминалистичко истраживање провели су службеници Полицијске станице Умаг с испоставом у Бујама.
Осумњичени се терете да су од 11. до 15. септембра пријетили смрћу 45-годишњем мушкарцу.
Према наводима полиције, пријетње су услиједиле након што је мушкарац од њих затражио исплату плата за два мјесеца које му нису исплатили.
Двојица осумњичених ухапшена су у јутарњим сатима након чега су уз кривичну пријаву предана у притворску јединицу Полицијске управе истарске.
Полиција наставља криминалистичко истраживање, пише Индекс.
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