Раста више не личи на себе: Смршао, промијенио фризуру и стил

Аутор:АТВ редакција
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Нова фризура, виткија фигура и елегантније комбинације потпуно су промијениле изглед популарног репера, а коментари на мрежама не престају
Стефан Ђурић Раста посљедњих мјесеци привлачи велику пажњу јавности због потпуне промјене изгледа. Популарни репер значајно је смршао, промијенио фризуру, али и начин облачења, због чега га многи данас тешко препознају.
Годинама је био познат по дредовима, широкој гардероби и препознатљивом урбаном стилу. Међутим, од тог изгледа данас је остало веома мало.
Након што је изгубио велики број килограма, Раста је одлучио промијенити и фризуру, а његова нова фигура посебно долази до изражаја уз елегантнију гардеробу.
На наступима се све чешће појављује у кошуљама, панталонама класичнијег кроја и ципелама. Некадашњи опуштени стил замијенио је знатно сведенијим и елегантнијим комбинацијама.
Управо је та промјена изазвала бројне реакције на друштвеним мрежама.
Поједини корисници примијетили су и да Раста након трансформације све више подсјећа на пјевача Сашу Ковачевића, који је годинама познат по препознатљивом изгледу и физичкој форми.
- Овај лик је постао Саша Ковачевић“, „Је ли реално да оволико подсјећа на Ковачевића“, „Он као да је откупио цијели гардеробер од Саше Ковачевића“ и „Јесу ли Саша и Раста заједно тренирали“ само су неки од коментара који су привукли пажњу.
Иако њих двојица припадају различитим музичким правцима и Раста има властити, годинама препознатљив стил, његова посљедња трансформација направила је занимљиву паралелу с Ковачевићем.
Промјена је посебно уочљива када се упореде његова ранија издања с онима која данас бира. Виткија фигура, нова фризура и елегантнија гардероба дали су му потпуно другачији изглед.
Чини се да је Раста одлучио отворити ново поглавље када је ријеч о његовом имиџу, а судећи према реакцијама на мрежама, публика ту промјену и те како примјећује, пише Аваз
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