КиМ: Исламска заједница наредила истицање застава ОВК на џамијама

Аутор:АТВ редакција
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Исламска заједница самопроглашеног Косова донијела је одлуку да на џамијама и другим објектима ове вјерске заједнице сутра буду истакнуте заставе терористичке ОВК.
Осим на мјестима на којима се заставе уобичајено истичу, према одлуци Исламске заједнице, заставе терористичке ОВК биће постављене и на минаретима џамија на Косову и Метохији.
Одлука је донесена на састанку Предсједништва Исламске заједнице Косова, а потписао ју је муфтија Наим Трнава.
У Хагу ће сутра бити изречена првостепена пресуда у случају против четворице бивших челника терористичке ОВК Хашима Тачија, Кадрија Весељија, Реџепа Сељимија и Јакупа Краснићија.
Специјализовани тужилац Ким Вест затражила је 9. фебруара да суд оптужене прогласи кривима по свих десет тачака оптужнице, на јединствене казне од по 45 година затвора.
Тачи, Весељи, Сељими и Краснићи оптужени су за ратне и злочине против човјечности над најмање 407 притвореника, од којих је најмање 102 убијено.
Према оптужници, жртве су била лица која нису подржавала тзв. ОВК и то Срби, Роми, Ашкалије, али и Албанци који нису подржавали терористичку ОВК.
За сутра су најављени албански протести подршке лидерима терористичке ОВК у Приштини и свим већим градовима на Косову и Метохији.
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