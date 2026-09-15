Logo

КиМ: Исламска заједница наредила истицање застава ОВК на џамијама

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
15.09.2026 17:04

Коментари:

0
КиМ: Исламска заједница наредила истицање застава ОВК на џамијама

Исламска заједница самопроглашеног Косова донијела је одлуку да на џамијама и другим објектима ове вјерске заједнице сутра буду истакнуте заставе терористичке ОВК.

Осим на мјестима на којима се заставе уобичајено истичу, према одлуци Исламске заједнице, заставе терористичке ОВК биће постављене и на минаретима џамија на Косову и Метохији.

Одлука је донесена на састанку Предсједништва Исламске заједнице Косова, а потписао ју је муфтија Наим Трнава.

У Хагу ће сутра бити изречена првостепена пресуда у случају против четворице бивших челника терористичке ОВК Хашима Тачија, Кадрија Весељија, Реџепа Сељимија и Јакупа Краснићија.

Специјализовани тужилац Ким Вест затражила је 9. фебруара да суд оптужене прогласи кривима по свих десет тачака оптужнице, на јединствене казне од по 45 година затвора.

Тачи, Весељи, Сељими и Краснићи оптужени су за ратне и злочине против човјечности над најмање 407 притвореника, од којих је најмање 102 убијено.

Према оптужници, жртве су била лица која нису подржавала тзв. ОВК и то Срби, Роми, Ашкалије, али и Албанци који нису подржавали терористичку ОВК.

За сутра су најављени албански протести подршке лидерима терористичке ОВК у Приштини и свим већим градовима на Косову и Метохији.

(Глас Српске)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Косово и Метохија

исламска заједница

ОВК

џамија

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција Србија

Србија

Први снимци са мјеста убиства код Ивањице: Породица и комшије испред куће у којој је нађено тијело

3 ч

0
Ер Србија увела директан лет за Тенерифе

Србија

Ер Србија увела директан лет за Тенерифе

4 ч

0
Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе

Србија

Упао у рупу испред куће и умро на лицу мјеста

4 ч

0
Под појмом „новорођенче” се подразумијева беба млађа од мјесец дана. Инфант је одојче, беспомоћно дијете, које још не хода и не говори

Србија

У Србији родило више од 3.000 малољетница: Љекар упутио упозорење

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

29

Билећани против солара

19

28

Мануел Нојер добио насљедника на голу Њемачке

19

25

Зашто бошњачким активистима смета кампања о страдању Срба?

19

20

„Конаковићеви потези злонамјерни“

19

16

Скандал у Њемачкој: Умјесто депортације, опасни мигранти са Балкана остали у земљи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима