Каја Остојић обрисала све са Инстаграма, а онда најавила велики повратак

Након што је уклонила све објаве с профила, пјевачица је емотивном поруком открила да припрема нови албум и отвара потпуно ново поглавље у каријери

Каја Остојић изненадила је пратиоце када је изненада обрисала све објаве са свог Инстаграм профила. Њена одлука одмах је изазвала бројне реакције и отворила питање шта се крије иза овог потеза.

Убрзо је постало јасно да пјевачица припрема нешто велико. Након двије деценије каријере и бројних пјесама које су обиљежиле њен пут, Каја ускоро представља нови албум.

Брисање објава симболично означава крај једног периода и почетак новог поглавља. Пјевачица се потом огласила емотивном поруком и открила колико јој овај пројекат значи.

Године иза ње

Каја је навела да је од објављивања њеног првог албума прошло 20 година те да се за то вријеме много тога промијенило.

– Прије двадесет година објавила сам свој први албум. Нисам тада могла знати колико живота може стати између два албума и колико верзија мене, колико љубави, пораза, тишине, мрака и поновних почетака – поручила је, преноси Аваз