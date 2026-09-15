Каја Остојић обрисала све са Инстаграма, а онда најавила велики повратак

Аутор:АТВ редакција
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Након што је уклонила све објаве с профила, пјевачица је емотивном поруком открила да припрема нови албум и отвара потпуно ново поглавље у каријери
Каја Остојић изненадила је пратиоце када је изненада обрисала све објаве са свог Инстаграм профила. Њена одлука одмах је изазвала бројне реакције и отворила питање шта се крије иза овог потеза.
Убрзо је постало јасно да пјевачица припрема нешто велико. Након двије деценије каријере и бројних пјесама које су обиљежиле њен пут, Каја ускоро представља нови албум.
Брисање објава симболично означава крај једног периода и почетак новог поглавља. Пјевачица се потом огласила емотивном поруком и открила колико јој овај пројекат значи.
Каја је навела да је од објављивања њеног првог албума прошло 20 година те да се за то вријеме много тога промијенило.
– Прије двадесет година објавила сам свој први албум. Нисам тада могла знати колико живота може стати између два албума и колико верзија мене, колико љубави, пораза, тишине, мрака и поновних почетака – поручила је, преноси Аваз
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