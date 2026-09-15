Америка отвара тајне досијее о 11. септембру

Аутор:АТВ редакција
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Амерички државни тужилац Тод Бланш обећао је да ће савезна влада наставити да објављује документе повезане са терористичким нападима 11. септембра 2001. године, истичући да материјали који су и даље повјерљиви нису скривени како би се заштитила Саудијска Арабија или било која друга држава.
„Једна ствар коју сигурно не радимо јесте да штитимо људе“, рекао је Бланш у ексклузивном интервјуу за Си-Би-Ес њуз (CBS News).
„Разлог због којег не објављујемо документе нема никакве везе са заштитом било које владе или било ког ентитета. Ради се искључиво о заштити заиста повјерљивих информација“, додао је.
Бланш се огласио у понедјељак након обновљеног притиска породица жртава 11. септембра, од којих су се неке директно обратиле Трамповој администрацији током обиљежавања 25. годишњице напада у петак.
Оне су затражиле објављивање докумената без редигованих дијелова, јавно оптужујући узастопне америчке администрације да су скривале доказе повезане са Саудијском Арабијом.
Хиљаде чланова породица жртава 11. септембра већ годинама воде судски спор против Саудијске Арабије због могуће подршке коју су појединци повезани са том земљом пружили отмичарима авиона.
Захваљујући тој тужби, током претходних година у јавност су доспјеле нове информације.
Емисија „60 минута“ прошле године је открила нове доказе о Омару ел Бајумију, човјеку који се састао са двојицом отмичара и помогао им да пронађу смјештај у Сан Дијегу.
Бајуми је тврдио да их је упознао случајно, али породице жртава вјерују да је имао дубље везе са њима, као и са саудијском владом.
Годинама након напада, захваљујући тужби породица, објављен је снимак на којем Бајуми снима улазе у амерички Капитол, показује његов положај у односу на Вашингтонски споменик и у појединим тренуцима помиње „план“.
Поред снимка Капитола, у Бајумијевом стану у Великој Британији пронађени су скица авиона и математичка формула, који су још 2001. године предати Федералном истражном бироу (FBI).
Један теренски истражитељ ФБИ-ја рекао је за „60 минута“ да није ни знао за постојање скице све док није требало да буде архивирана или уништена.
Када је дошао до ње, показао ју је стручњацима за авијацију, који су му рекли да би пилот могао да користи формулу како би израчунао брзину спуштања потребну за удар у мету на хоризонту.
Ти докази никада нису били прослијеђени теренским агентима ФБИ-ја који су радили на случају, нити највишим обавјештајним званичницима.
Истражитељи већ дуго вјерују да је Капитол можда био планирана мета лета 93, који се срушио на поље у Пенсилванији након што су путници покушали да савладају отмичаре.
Предсједник Доналд Трамп упитан је у недјељу о захтјевима породица жртава док се припремао за повратак у Вашингтон из Ирске.
„Погледаћу то када се вратим“, рекао је новинарима.
Бланш је у понедјељак рекао да ће додатни документи бити објављени, али није навео када ће се то догодити.
„Понекад постоје документи који су означени као повјерљиви, а не би требало да буду. Управо такве ћемо објавити“, рекао је.
На питање шта могу да очекују породице које и даље траже одговоре, директно им се обратио.
„Биће објављено још докумената. Породицама које и даље траже одговоре поручујем да их тражимо и ми. И то је оно што ћемо им пружити“, рекао је Бланш.
Тери Страда, предсједница организације „Фамилис јунајтед“ (Families United), чији је супруг Том погинуо у Сјеверној кули Свјетског трговинског центра 11. септембра, искористила је годишње читање имена жртава како би критиковала претходне администрације због неуспјеха да породицама пруже информације о могућим саудијским везама са нападачима.
„Већ 25 година, администрација за администрацијом, укључујући лидере који су данас овдје пред нама, бирала је да штити Саудијце умјесто да стане уз породице жртава 11. септембра“, рекла је Страда.
Она се директно обратила Трамповој администрацији, тражећи од потпредсједника Џеј Ди Венса, који је присуствовао церемонији у Њујорку, да пренесе поруку породица у Вашингтон.
Позвала је потпредсједника да изврши притисак на Саудијску Арабију због њених негирања, описујући начин на који је америчка влада поступала током протеклих 25 година као „једну издају за другом“.
Нећак Лисе Мари Тери, директорке компаније Марш Мекленан (Marsh McLennan), која је погинула у Свјетском трговинском центру, директно се обратио Трампу током свог изласка за микрофон.
„Предсједниче Трамп, ви сте наша посљедња нада“, рекао је.
Више од двије деценије трају питања о томе какву су помоћ двојица отмичара добила након доласка у Калифорнију и да ли су људи повезани са саудијском владом имали било какву улогу у њиховом путовању.
Петнаест од 19 отмичара који су учествовали у нападима 11. септембра били су држављани Саудијске Арабије, иако је Ријад више пута негирао да је саудијска влада била директно умијешана.
Комисија за 11. септембар је 2004. године закључила да нема доказа да су саудијска влада као институција или високи саудијски званичници појединачно финансирали Ал Каиду.
Комисија је, међутим, оставила отвореном могућност да су добротворне организације које су уживале значајну подршку саудијске владе преусмјеравале средства Ал Каиди.
У августу 2025. године амерички окружни судија Џорџ Б. Данијелс одбио је захтјев Саудијске Арабије да тужба буде одбачена. Закључио је да су породице представиле довољно доказа да поступак може да буде настављен, укључујући доказе који се односе на саудијске држављане Омара ел Бајумија и Фахада ел Тумеирија, као и помоћ пружену отмичарима Навафу ел Хазмију и Халиду ел Михдару након њиховог доласка у Калифорнију у јануару 2000. године.
Централна обавјештајна агенција (CIA) у петак је објавила нову групу обавјештајних докумената повезаних са 11. септембром. Директор ЦИА Џон Ретклиф скинуо је ознаку тајности са 71 документа из дневних предсједничких обавјештајних извјештаја, који обухватају период од година прије напада до дана након њих.
Агенција је то описала као највеће појединачно објављивање декласификованог предсједничког обавјештајног материјала ЦИА повезаног са 11. септембром.
Документи садрже различите процјене о Осами бин Ладену и Ал Каиди, као и упозорења о могућим нападима.
Ипак, ти недавно објављени документи нису исти материјали чије објављивање породице жртава захтијевају због могућих веза са Саудијском Арабијом.
Бланш је рекао да поједини документи остају повјерљиви из оправданих разлога националне безбједности, али је одбацио тврдње да америчка влада задржава материјал како би заштитила неку другу државу.
„Није ствар у томе да скривамо документе од америчког народа“, рекао је Бланш за Си-Би-Ес њуз.
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