Скандал у Њемачкој: Умјесто депортације, опасни мигранти са Балкана остали у земљи

Аутор:АТВ редакција
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Њемачку потреса нови азилантски скандал након што је откривено да су десетине миграната са западног Балкана, против којих се воде истраге и због тешких кривичних дјела, умјесто депортације добиле прилику да остану у земљи.
У њемачкој савезној покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија скандал поприма све веће размјере.
Према новим подацима које је градска управа Келна потврдила за „Фокус онлајн“ (Focus Online), од 153 мигранта који се тренутно налазе у градском програму за стицање права на останак (Bleiberechtsprogramm), против чак 76 њих воде се кривичне истраге у готово 100 засебних поступака.
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Ријеч је о мигрантима који имају обавезу да напусте земљу, а већином су поријеклом са западног Балкана. Међу тешким дјелима за која су осумњичени налазе се силовање, сексуално злостављање дјеце, ширење дјечје порнографије, оружана разбојништва, наношење опасних тјелесних повреда, трговина кокаином и прање новца, преноси „Феникс магазин“.
Позадина афере лежи у такозваној „Кесфелдској листи“ из јесени 2024. године. Централна канцеларија за странце у Кесфелду тада је понудила Келну хитно прибављање замјенских путних исправа како би се омогућила депортација 471 одбијеног тражиоца азила са западног Балкана.
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Међутим, надлежно градско одјељење за право на останак одбило је понуду, наводећи да особе са дуготрајним статусом толерисаног боравка (Duldung) жели да интегрише у друштво уз помоћ социјалних педагога.
Од 218 особа са тог списка које су тада ушле у програм, испоставило се да је њих 119 већ имало полицијски досије.
Као један од драстичних примјера наводи се случај 16-годишњака. Док се налазио у градском програму заштите од протјеривања, против њега су вођене истраге због сумње на тешко силовање, наношење тешких тјелесних повреда и вожњу без дозволе, а оптужен је и за учешће у оружаном сукобу кланова у којем су четири особе рањене ватреним оружјем и ножевима.
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Из градске управе Келна поручују да сама полицијска истрага не доказује кривицу те да је, према правилнику из 2021. године, препрека за улазак у програм била искључиво правоснажна затворска казна у трајању од шест мјесеци или дуже.
Ипак, остаје отворено питање зашто власти нису детаљно провјеравале досијее прије доношења одлука о интеграцији.
Слични пропусти забиљежени су и у Ахену. Када се саберу подаци регионалних канцеларија у Кесфелду и Уни, око 2.100 особа које су имале законску обавезу да напусте Њемачку повезује се са укупно чак 12.000 кривичних истрага.
Ти подаци изазвали су оштре реакције јавности и захтјеве за темељном ревизијом азилантске политике.
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