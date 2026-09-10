Мерц отказао разговор с Трампом због његове подршке АФД-у

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки канцелар Фридрих Мерц отказао је данас планирани телефонски разговор са америчким предсједником Доналдом Трампом, неколико сати након што је Трамп јавно поздравио успех крајње десничарске Алтернативе за Њемачку на регионалним изборима у Њемачкој, саопштио је Мерцов портпарол.
Портпарол канцелара није навео разлог отказивања разговора, али је, одговарајући на питања новинара, истакао да разлог нису били проблеми са усклађивањем термина.
Трамп је на својој друштвеној мрежи "Истина" поздравио "заиста велику ноћ" за АфД и употребио скраћеницу МГГА (Учинимо Њемачку поново великом), очигледно као прилагођену верзију свог препознатљивог слогана “Маке Америца Греат Агаин“ (Учинимо Америку поново великом).
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Амерички председник је навео да је "популистичка партија у Немачкој" остварила велики успех јер су Немци, како је оценио, коначно изгубили стрпљење" због "ужасних правила и прописа о имиграцији" који су, према његовим ријечима, озбиљно наштетили Њемачкој.
Мерцов портпарол није директно одговорио на Трампове коментаре нити је желио да каже да ли постоји веза између његове објаве и отказивања разговора.
Он је, међутим, подсјетио да је њемачки канцелар у више наврата начелно критиковао "мјешање у унутрашњу политичку ситуацију или коментарисање домаће политике - посебно када је ријеч о изборима.
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