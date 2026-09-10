Американци мијењају политику према сукобу у Украјини? Улога једног човјека може бити пресудна

Аутор:АТВ редакција
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Директор ЦИА-е Џон Ретклиф могао би преузети већу улогу у америчким контактима с Москвом и Кијевом, док Бијела кућа разматра промјене у тиму за преговоре о окончању сукоба у Украјини.
Амерички званичници су, према наводима „Фајненшел тајмса“, европским партнерима пренијели да би Ретклиф могао интензивније учествовати у посредним разговорима између Русије и Украјине.
Тиме би дио садашње улоге могли изгубити специјални изасланик Стив Виткоф и Џаред Кушнер, зет предсједника Доналда Трампа, који су до сада предводили контакте с обје стране.
Лист наводи да коначна одлука још није донесена и да је ЦИА одбила коментарисати ове информације. Бијела кућа је, с друге стране, демантовала наводе о промјени преговарачког тима и саопштила: „Цијела ова прича је потпуно лажна вијест. Ниједан од тих наводних разговора се не догађа. Специјални изасланик Виткоф и Џаред Кушнер настављају веома напорно радити на мировном споразуму, а предсједник им у потпуности вјерује да воде преговоре у име Сједињених Америчких Држава.“
Према истом извјештају, Ретклиф је крајем августа изненада посјетио Москву, гдје је са високим обавјештајним званичницима разговарао о ратовима у Украјини и Ирану, као и о руским хибридним пријетњама Европи.
Украјинска обавјештајна служба потом је извијестила предсједника Володимира Зеленског да та посјета може значити Ретклифов јачи ангажман у америчким покушајима да зауставе руску инвазију.
Преговори под америчким вођством, како се наводи, мјесецима нису дали резултат, а додатно су успорени након избијања рата у Ирану.
„Ово се не може ријешити повременим укључивањем и искључивањем. Ово је веома сложен сукоб. Потребан је прописно организован, цјелодневни рад на сваком питању. То се сада не догађа“, рекао је један од извора „Фајненшел тајмса“, а преноси Кликс.
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