Љубиша Петровић: Није кренуло добро, пуцање "државотворне" (СДС-а) у парампарчад

Аутор:АТВ редакција
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СДС би могао да се распадне у парампарчад након Општих избора 2026. године, сматра Љубиша Петровић, члан Главног одбора ове партије и градоначелник Бијељине.
"Не свиђа се" Петровићу шта се тренутно дешава у предизборној кампањи, па на друштвеном мрежама најављује "пуцање државотворне у парампарчад".
"Све ово што се дешава смрди ми на:
- премијера који је сигурно премијер у свакој опцији
- ,,јединствену” Владу
- пуцање државотворне у парампарчад
Није кренуло добро, помијешали су се барјаци", навео је Петровић.
Ставови Љубише Петровића често су се косили са одлуком органа СДС-а. О томе је често говорио у јавности, гдје је жестоко критиковао неке одлуке.
Да се не слаже ни са кандидатом СДС-а за српског члана Предсједништва, може се закључити и по његовог "cover" слици на Фејсбуку. Наиме, на њој се Петровић срдачно поздравља са Небојшом Вукановиће, човјеком који је кандидат за исту позицију као и СДС-ов Маринко Божовић.
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