Logo

Љубиша Петровић: Није кренуло добро, пуцање "државотворне" (СДС-а) у парампарчад

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 08:20

Коментари:

2
Љубиша Петровић: Није кренуло добро, пуцање "државотворне" (СДС-а) у парампарчад
Фото: АТВ

СДС би могао да се распадне у парампарчад након Општих избора 2026. године, сматра Љубиша Петровић, члан Главног одбора ове партије и градоначелник Бијељине.

"Не свиђа се" Петровићу шта се тренутно дешава у предизборној кампањи, па на друштвеном мрежама најављује "пуцање државотворне у парампарчад".

"Све ово што се дешава смрди ми на:

- премијера који је сигурно премијер у свакој опцији

- ,,јединствену” Владу

- пуцање државотворне у парампарчад

Није кренуло добро, помијешали су се барјаци", навео је Петровић.

Ставови Љубише Петровића често су се косили са одлуком органа СДС-а. О томе је често говорио у јавности, гдје је жестоко критиковао неке одлуке.

Да се не слаже ни са кандидатом СДС-а за српског члана Предсједништва, може се закључити и по његовог "cover" слици на Фејсбуку. Наиме, на њој се Петровић срдачно поздравља са Небојшом Вукановиће, човјеком који је кандидат за исту позицију као и СДС-ов Маринко Божовић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Љубиша Петровић

СДС

Маринко Божовић

Избори 2026

Коментари (2)

Прочитајте више

ГИК

БиХ

ГИК Добој ће предати пријаву ЦИК-у због трговине члановима бирачких одбора између Странке за БиХ и СДС-а

2 седм

2
Активисти СДС-а попуњавају бирачке одборе Странке за БиХ у Републици Српској?

БиХ

Активисти СДС-а попуњавају бирачке одборе Странке за БиХ у Републици Српској?

2 седм

16
Предсједник Владе Републике Српске и кандидат за предсједника Српске Саво Минић рукује са кандидатом СДС-а за предсједника Српске и лидером ове партије Бранком Бланушом.

Република Српска

Минић се руковао са Бланушом: И онда нама странци причају о демократији

17 ч

1
"Блануша је гласао да Бранко Блануша не буде ни кандидат, али су га прегласали"

Република Српска

"Блануша је гласао да Бранко Блануша не буде ни кандидат, али су га прегласали"

18 ч

5

Више из рубрике

Игор Додик генерални секретар СНСД-а.

Република Српска

"Српска се налази у једном од највећих инвестиционих циклуса"

10 ч

0
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Игор Додик изнио резултате: Минић води више од пет одсто, СНСД на 40 одсто

10 ч

9
Игор Додик генерални секретар СНСД-а.

Република Српска

Игор Додик: Показаћемо да само најјача партија не само у Српској него и шире

11 ч

0
СНСД, Бијељина

Република Српска

Минић: Идемо по још једну побједу за наше домаћине, развој, напредак и снажну Српску

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

13

Саобраћајна незгода на путу Бањалука-Мркоњић Град: Увиђај у току

09

08

"Српски Спајдермен" побјегао из затвора у Њемачкој: С крова скочио на дрво, још га траже

09

02

Како расту биљке у свемиру: Кинески астронаути открили невјероватне призоре

08

57

Петровић открио да ли ће поскупити струја у Српској

08

56

Цијена нафте пробила психолошку границу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима