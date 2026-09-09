Logo

Игор Додик изнио резултате: Минић води више од пет одсто, СНСД на 40 одсто

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.09.2026 22:36

Коментари:

2
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић
Фото: Утупљена фотографија

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић тренутно има предност већу од пет одсто, док подршка СНСД-у достиже 40 одсто, изјавио је организациони секретар ове странке Игор Додик, позивајући се на истраживања која спроводи изборни штаб.

Додик је истакао да СНСД свакодневно прати расположење бирача, користећи истраживања неколико агенција и фокус-групе у локалним заједницама.

"Саво Минић данас има предност већу од пет одсто и она континуирано расте. Са друге стране имате противкандидата који није хтио да гласа за себе да буде кандидат и који није хтио да преузме одговорност, а сада није прихватио ни телевизијски дуел", рекао је Додик за РТРС.

Према његовим ријечима, кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић има "неупитну предност", док странка на предстојећим изборима рачуна на освајање 33 или 34 мандата у Народној скупштини Републике Српске.

"СНСД достиже 40 одсто подршке. Процјењујемо да ћемо након 4. октобра, заједно са коалиционим партнерима, доћи до двотрећинске већине", рекао је Додик.

Додао је да СНСД очекује шест мандата у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, као и да са коалиционим партнерима рачуна на четири делегата у Дому народа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СНСД

Игор Додик

избори

Избори 2026.

Коментари (2)

Више из рубрике

Игор Додик генерални секретар СНСД-а.

Република Српска

Игор Додик: Показаћемо да само најјача партија не само у Српској него и шире

2 ч

0
СНСД, Бијељина

Република Српска

Минић: Идемо по још једну побједу за наше домаћине, развој, напредак и снажну Српску

2 ч

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Пратимо ситуацију након невремена у Лакташима, грађани нису сами

2 ч

0
Зграда институција Влада Републике Српске

Република Српска

Станари се граде: Влада Српске подржава проширење школе, вртића и водовода

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

57

Од вође банде до светитеља: Ово треба урадити за празник Мојсеја Мурина

22

57

Велика акција МУП-а и БИА: "Врачарци" пали док су преузимали 20.000 евра

22

48

Паре ће им се лијепити за руке: Ова 4 знака до краја мјесеца очекује новац

22

42

"Српска се налази у једном од највећих инвестиционих циклуса"

22

37

Слијепи мушкарац у Енглеској пијан возио 240 километара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима