Игор Додик изнио резултате: Минић води више од пет одсто, СНСД на 40 одсто

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић тренутно има предност већу од пет одсто, док подршка СНСД-у достиже 40 одсто, изјавио је организациони секретар ове странке Игор Додик, позивајући се на истраживања која спроводи изборни штаб.
Додик је истакао да СНСД свакодневно прати расположење бирача, користећи истраживања неколико агенција и фокус-групе у локалним заједницама.
"Саво Минић данас има предност већу од пет одсто и она континуирано расте. Са друге стране имате противкандидата који није хтио да гласа за себе да буде кандидат и који није хтио да преузме одговорност, а сада није прихватио ни телевизијски дуел", рекао је Додик за РТРС.
Према његовим ријечима, кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић има "неупитну предност", док странка на предстојећим изборима рачуна на освајање 33 или 34 мандата у Народној скупштини Републике Српске.
"СНСД достиже 40 одсто подршке. Процјењујемо да ћемо након 4. октобра, заједно са коалиционим партнерима, доћи до двотрећинске већине", рекао је Додик.
Додао је да СНСД очекује шест мандата у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, као и да са коалиционим партнерима рачуна на четири делегата у Дому народа.
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