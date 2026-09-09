Минић: Идемо по још једну побједу за наше домаћине, развој, напредак и снажну Српску

Аутор:АТВ редакција
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Идемо по још једну побједу за наше домаћине, за развој и напредак, за снажну Републику Српску, истакао је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић на предизборној Трибини у Бијељини.
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"Хвала Бијељини на вечерашњој енергији, подршци и повјерењу! Семберија је срце наше пољопривреде и житница Републике Српске. Својим присуством вечерас су Семберци потврдили да смо на добром путу када су у питању подршка нашим пољопривредницима и очувању села", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Хвала Бијељини на вечерашњој енергији, подршци и повјерењу! Семберија је срце наше пољопривреде и житница Републике Српске. Својим присуством вечерас су Семберци потврдили да смо на добром путу када су у питању подршка нашим пољопривредницима и очувању села. — Саво Минић (@minic_savo) September 9, 2026
Идемо по још једну… pic.twitter.com/lbQYSlQNdn
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