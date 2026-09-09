Logo

Минић: Идемо по још једну побједу за наше домаћине, развој, напредак и снажну Српску

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.09.2026 21:31

Коментари:

0
СНСД, Бијељина
Фото: @minic_savo / X

Идемо по још једну побједу за наше домаћине, за развој и напредак, за снажну Републику Српску, истакао је кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић на предизборној Трибини у Бијељини.

СНСД, Угљевик

Република Српска

Цвијановић: Република Српска увијек на првом мјесту

"Хвала Бијељини на вечерашњој енергији, подршци и повјерењу! Семберија је срце наше пољопривреде и житница Републике Српске. Својим присуством вечерас су Семберци потврдили да смо на добром путу када су у питању подршка нашим пољопривредницима и очувању села", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

СНСД

Избори 2026

Избори 2026.

Коментари (0)

Више из рубрике

Премијер Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Пратимо ситуацију након невремена у Лакташима, грађани нису сами

1 ч

0
Зграда институција Влада Републике Српске

Република Српска

Станари се граде: Влада Српске подржава проширење школе, вртића и водовода

1 ч

0
СНСД, Бијељина

Република Српска

Цвијановић: Република Српска увијек на првом мјесту

2 ч

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Нови вртић у Угљевику ће имати најсавременије услове за боравак д‌јеце

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

22

17

Детаљи убиства мајке шесторо д‌јеце: Тражила помоћ полиције

22

05

Трамп открио када ће се завршити рат са Ираном

21

51

Игор Додик: Показаћемо да само најјача партија не само у Српској него и шире

21

50

Пожар код Зворника, ватрогасци на терену

21

43

Увукао се у кућу, па се заглавио: Питон дуг 4,5 метара изазвао панику

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима