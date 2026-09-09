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Минић: Пратимо ситуацију након невремена у Лакташима, грађани нису сами

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09.09.2026 21:18

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Премијер Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је у контакту са градоначелником Лакташа Мирославом Бојићем, те да се прати ситуација у овом граду након снажног невремена.

"Страшно је када вода уђе у домове и зато је најважније да људи знају да нису сами. Попут ватрогасаца који су промтно реаговали и све остале надлежне службе морају бити уз грађане и на терену", истакао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Лед у Лакташама

Градови и општине

Снажно невријеме погодило Лакташе: Вода улазила у куће, реаговали ватрогасци

Подсјећамо, промјена времена стигла је данас у Републику Српску. У Лакташима је падало лед и јака киша. Након интензивних падавина, вода је мјештанима ушла у куће након чега су интервенисали ватрогасци. Насеље Јакуповци на подручју Лакташа је због олујног невремена остало без електричне енергије.

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Тагови :

Саво Минић

Лакташи

невријеме

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