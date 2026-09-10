Сумња на помагање Хезболаху: Америка увела нове санкције

Аутор:АТВ редакција
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Америчка администрација увела је нове санкције фирмама и појединцима за које сматра да помажу Хезболаху и иранским сарадницима на Блиском истоку.
Мјере Канцеларије за контролу средстава (ОФАК) усмјерене су против фирми и појединаца у Ираку, Либану и Турској за које Вашингтон сматра да подржавају шиитску паравојну организацију "Катаиб Хезболах", која је под командом Револуционарне гарде и либанског Хезболаха.
У саопштењу Министарства финансија објављено је и вансудско поравнање са америчким држављанином који се сагласио да плати 1,43 милиона долара како би био ријешен проблем могуће цивилне одговорности за 39 кршења санкција против Ирана.
Посљедње санкције дио су операције америчког Министарства финансија под називом "Економски отпадник", која је објављена 24. августа и чији је циљ прекид прихода које Техеран користи за рат, производњу пројектила, спровођење кибернетичких напада и подршку јединицама Револуционарне гарде.
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