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Аутобус слетио са пута, више повријеђених

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10.09.2026 22:14

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Аутобус слетио са пута, више повријеђених
Фото: Envato/travelarium

Више особа је погинуло и повријеђено у Швајцарској у саобраћајној несрећи у којој је учестовао аутобус са туристима, саопштила је данас полиција.

Више особа је погинуло у аутобуској несрећи у Сушу, а неколико је повријеђено, истиче се у саопштењу.

Нису објављени детаљи у вези са околностима несреће нити идентитетом жртава.

Према наводима швајцарских медија, аутобус припада холандској туристичкој компанији “Дач оад”.

Саобраћајна несрећа се догодила између мјеста Суш и Цернец у кантону Граубунден на истоку Швајцарске.

Цернец је улазна тачка за посјетиоце швајцарског националног парка, великог резервата у Алпима дугачког више од стотину километара квадратних, који се простире преко планинске долине Енгадин.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Швајцарска

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