Аутобус слетио са пута, више повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Више особа је погинуло и повријеђено у Швајцарској у саобраћајној несрећи у којој је учестовао аутобус са туристима, саопштила је данас полиција.
Више особа је погинуло у аутобуској несрећи у Сушу, а неколико је повријеђено, истиче се у саопштењу.
Нису објављени детаљи у вези са околностима несреће нити идентитетом жртава.
Према наводима швајцарских медија, аутобус припада холандској туристичкој компанији “Дач оад”.
Саобраћајна несрећа се догодила између мјеста Суш и Цернец у кантону Граубунден на истоку Швајцарске.
Цернец је улазна тачка за посјетиоце швајцарског националног парка, великог резервата у Алпима дугачког више од стотину километара квадратних, који се простире преко планинске долине Енгадин.
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