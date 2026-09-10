Аутор:АТВ редакција
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Русија није била иницијатор напада на бродове у Црном мору, већ је Кијев нападима на цивилну и економску инфраструктуру "отворио Пандорину кутију", изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је подсјетио на ранију изјаву руског предсједника Владимира Путина да Москва првобитно није изводила такве нападе.
"Тек након што су Украјинци почели да нападају објекте наше цивилне инфраструктуре и економске објекте, отворили су Пандорину кутију", рекао је Песков новинарима.
Песков је додао да напади на бродове у Црном мору не могу негативно да утичу на односе Русије и Турске. Према његовим ријечима, велики број комерцијалних бродова користи се за транспорт оружја, муниције и горива за потребе Оружаних снага Украјине.
"Ти бродови се уништавају и биће уништавани и убудуће",рекао је Песков.
Песков је навео и да Русија предузима одговарајуће мере као одговор на украјинске нападе на руске градове и цивилне објекте.
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Коментаришући нападе Оружаних снага Украјине на руска љетовалишта, Песков је оцијенио да Кијев, пошто није у стању да промијени динамику на фронту, прелази на „терористичке активности“.
"Пошто нису у стању да преокрену јасну динамику на фронту, Украјинци прелазе на такву терористичку активност. Због тога се предузимају одговарајуће мјере", рекао је Песков.
Није постојала претња по авион Владимира Зеленског у Кишињеву, а то је признала и украјинска страна, изјавио је Песков.
Норвешки премијер Јонас Гар Стере раније је изјавио да је авион Зеленског у уторак, приликом полетања из Молдавије, "замало погодио" дрон. Молдавске власти су касније демантовале те наводе.
"Што се тиче те пријетње по авион Зеленског, она није постојала. То су већ признали и сами Украјинци", рекао је Песков новинарима.
Покушаји Кијева да организује провокације захтијевају повећану пажњу руских специјалних служби, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Украјинци су покушавали, покушавају и, по свему судећи, наставиће да покушавају да организују провокације како би што више увукли своје западне покровитеље у рат. То је питање које захтијева повећану пажњу наших специјалних служби и оне раде свој посао", рекао је Песков коментаришући наводе ФСБ-а о планирању напада на британске дипломате у Москви.
Такође је поручио да би европске пријестонице требало озбиљно да буду забринуте због поступака украјинских власти, уз оцјену да западне земље губе контролу над поступцима Кијева, баш као што је то био случај са експлозијама на гасоводима "Сјеверни ток".
"То је очигледна чињеница. Исто као што је Немачка престала да контролише ситуацију, а Украјина је дигла у ваздух Сјеверни ток. Овдје је исто. Таквих примјера има веома много и ово није први. У принципу, то би требало да буде разлог за озбиљну забринутост у европским пријестоницама", рекао је Песков.
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