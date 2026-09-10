Бабићи се генерацијама баве производњом млијека; Њихово домаћинство посјетили Томаш и Додик

Аутор:АТВ редакција
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На породичној фарми Бабић у Штрпцима код Прњавора већ генерацијама се бави производњом млијека. Њихово домаћинство је посјетио предсједник Милорад Додик и градоначелник Прњавора Дарко Томаш. Улога и значај пољопривредних произвођача је немјерљив и зато Српска улаже у развој овог сектора.
Фарма породице Бабић смјештена у Штрпцима примјер је преданости, јединства и слоге. Баве се производњом млијека. Марко трећа је генерација Бабића и нада се да ће породични посао наслиједити и четврта генерација када стаса.
"Тренутно имамо 190 грла на фарми, све су женска грла, мушка не држимо. Продајемо их седам дана након што се отеле. Имамо више од 65 крава на мужњи", рекао је Бабић.
Прњавор представља један од најважнијих пољопривредних центара а подршка пољопривредницима се повећава.
"Оно што је посебно важно јесте да је Прњавор друга локална заједница по производњи откупног млијека. Једна од највећих фарми јесте свакако ова у Штрпцима, породице Бабић. Треба напоменути да град Прњавор годишње око 600.000 издвоји за подстицаје, али је најважније то што републичке власти годишње уплате око 7,5 милиона подстицаја", рекао је Дарко Томаш градоначелник Прњавора.
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Додик је истакао да је Република Српска кроз подстицаје, не само за произвођаче млијека директно него и кроз подстицаје за набавку механизације значајно допринијела да људи буду одрживи у погледу производње и наставе даље.
"Дошао сам овдје у породицу Бабић да напросто кажем да ћемо наставити да то држимо под пажњом и да видимо шта можемо помоћи", рекао је Додик.
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"Јако је значајно, можемо уложити у нове машине, нову опрему за фарму, објекте и имамо редовну премију, мјесец за мјесец", додао је Бабић.
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(РТРС)
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