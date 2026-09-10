Ускоро велика промјена при уласку у ЕУ: Плаћаће се

Аутор:АТВ редакција
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Грађане који путују у Европску унију до краја године очекује још једна велика промјена.
Послије увођења система ЕЕС, који је промијенио процедуру на спољним границама ЕУ и задао нам бројне муке нарочито овог љета, стиже и ЕТИАС - електронско одобрење за путовање које ће бити обавезно за држављане земаља којима за кратке боравке није потребна виза.
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ЕУ планира да ЕТИАС почне да ради у посљедњем кварталу ове године. Тачан датум још није објављен, а из Брисела поручују “да ће га објавити неколико мјесеци прије почетка примјене”.
Оно што се већ сигурно зна јесте да ће пријава коштати 20 евра, да ће се подносити онлајн и да ће одобрење, када једном буде издато, важити до три године или до истека пасоша - шта год прво наступи.
ЕТИАС је Европски систем путних информација и одобрења путовања.
Најважније је одмах разјаснити да ЕТИАС није виза. Што ће рећи, грађани БиХ и даље ће имати безвизни режим за кратка путовања у неке земље које примјењују ЕТИАС. Но, ова нова обавеза значи да ће прије пута морати да поднесу електронски захтјев и добију путну ауторизацију.
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Практично, ЕТИАС је замишљен као претходна безбједносна провјера путника из земаља којима није потребна виза, по принципу који већ постоји у неким другим државама, попут америчког ЕСТА система. Европска комисија већ је објаснила да је циљ ЕТИАС-а да се прије доласка путника провјери да ли постоје безбједносни или други релевантни разлози због којих би путовање представљало ризик, али и да се истовремено олакша путовање већини људи који испуњавају услове.
На званичној листи држава које ће примењивати ЕТИАС је 30 земаља: Аустрија, Белгија, Бугарска, Хрватска, Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Француска, Њемачка, Грчка, Мађарска, Исланд, Италија, Летонија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, Пољска, Португал, Румунија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска и Швајцарска.
ЕТИАС и ЕЕС нису исти систем и имају потпуно различите улоге. Док се ЕТИАС “завршава” прије пута, ЕЕС се примјењује на граници ЕУ. То је систем за регистрацију уласка и изласка држављана земаља ван ЕУ, а приликом преласка границе евидентирају се подаци о путнику и користе биометријски подаци, односно фотографија лица и отисци прстију.
Најкраће речено:
Зато увођење ЕТИАС-а не значи да престаје ЕЕС процедура. Када оба система буду у пуној примјени, путник који иде у ЕУ мораће да има важећи ЕТИАС, а на граници ће пролазити и кроз ЕЕС процедуру.
Када овај систем буде покренут, захтјев ће се подносити електронски, преко званичног ЕТИАС сајта или званичне мобилне апликације. За пријаву ће бити потребан важећи путни документ и платна картица за оне који плаћају таксу.
Званични ЕУ портал наводи да ће путник морати да унесе своје личне податке и податке из путне исправе, а образац ће садржати и питања релевантна за безбједносне провјере. Важно је да подаци које унесете одговарају подацима у пасошу.
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Захтјев би требало да буде релативно једноставан и да се попуни за кратко вријеме, а већина пријава требало би да буде обрађена аутоматски. У највећем броју случајева одлука се очекује за неколико минута, али постоје ситуације у којима поступак може трајати дуже.
Наиме, како је наведено, ако је потребна додатна провјера, поступак може потрајати до четири дана, а у случају захтјева за додатним информацијама или документима до 14 дана. Ако је потребан интервју, рок може бити продужен до 30 дана.
Зато савјет путницима није да захтјев подносе буквално неколико минута прије поласка, већ да га заврше довољно рано.
Првобитно је било планирано да ЕТИАС кошта седам евра. Европска комисија (ЕК) је касније повећала таксу и сада је званична цијена 20 евра по захтјеву. Комисија је образложила повећање већим оперативним трошковима, инфлацијом и усклађивањем са сличним системима путних ауторизација у другим државама.
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Срећом, ова такса се не плаћа сваки пут када путујете на територију ЕУ - једном одобрен ЕТИАС важи за више путовања, све док траје његово важење и док користите исти пасош.
Од вас ће се тражити да наведете сљедеће информације:
Ако неко подноси захтјев у ваше име, та особа мора да наведе своје презиме, име/имена, име и податке за контакт организације или предузећа (ако је примјењиво), као и податке о свом односу с вама те потврду да сте та особа и ви потписали изјаву о заступању.
Ово је веома важно, јер није довољно да вам ЕТИАС буде “важећи три године”, већ је потребно да буде електронски повезан управо са пасошем са којим путујете.
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Дакле, ако вам пасош истекне чак и само дан након што вам је захтјев одобрен - аутоматски вам истиче и ЕТИАС везан за ту путну исправу. Тако да чим извадите нови пасош, потребно је да поднесете и нови захтјев за ЕТИАС.
Важно је нагласити и то да ЕТИАС не мијења основно правило безвизног боравка у ЕУ. За наше грађане на снази остаје основно правило - 90 дана у било ком периоду од 180 дана.
У случају да ЕТИАС захтјев буде одбијен, путник неће остати без објашњења. Добиће име органа који је донио одлуку и разлоге због којих је захтјев одбијен, као и информације о томе како може да уложи жалбу.
Званична ЕУ процедура предвиђа право на жалбу, а поступак се води у складу са правилима државе која је донијела одлуку о одбијању захтјева.
Ово је још једна ствар која може да збуни породице које планирају будуће путовање у ЕУ. Јер, иако су малољетници ослобођени плаћања таксе, то не значи да могу да путују без ЕТИАС-а.
Дакле, дијете млађе од 18 година неће платити 20 евра, али ће за њега свакако бити потребно поднијети захтјев.
Исто важи и за особе старије од 70 година - ослобођене су плаћања таксе, али не и аутоматски обавезе посједовања ауторизације, па ће и они морати да подносе захтјев за ЕТИАС.
Како је прецизирано правилима која је објавила ЕК, ЕТИАС, између осталог, није потребан држављанима земаља које примјењују ЕТИАС, као ни Ирске, као ни одређеним особама које већ имају одговарајући боравишни документ или визу.
Од обавезе су изузети и одређени носиоци дипломатских, службених и посебних пасоша, уз услове предвиђене правилима.
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Посебна правила важе и за двојне држављане. Ако, на примјер, имате држављанство Србије и неке државе чланице ЕУ која примјењује ЕТИАС, за путовање треба да користите одговарајући европски пасош, јер тада не путујете као држављанин треће земље и не морате да подносите захтјев.
Важно је објаснити да се ЕТИАС се не односи само на будуће авио-путнике - обавеза посједовања ове ауторизације је везана конкретно за путника, а не за врсту превоза.
Дакле, ЕТИАС ће вам бити потребан ако у ЕУ будете путовали и авионом, али и аутобусом, сопственим аутомобилом, возом или бродом.
Посебно је важно нагласити да превозник може провјерити да ли путник има потребну ауторизацију пре укрцавања у превозно средство. Зато ЕТИАС није нешто што се рјешава тек када стигнете до границе, него значајно раније прије планираног путовања у ЕУ.
Одговор на ово питање је негативан. Односно, добијен ЕТИАС није аутоматска гаранција уласка на територију ЕУ.
Како је објашњено из ЕК, он представља услов за путовање за одређене путнике, али коначну одлуку о томе да ли испуњавате све услове за улазак доноси гранична контрола. У пракси, то значи да на граници неке од 30 земаља које ће примјењивати овај систем и даље можете бити упитани за пасош, сврху путовања, дужину боравка и доказ да имате довољно средстава за боравак.
Гранични органи провјеравају и друге услове, укључујући валидност путне исправе. Званични ЕУ портал наводи да пасош, између осталог, треба да важи најмање три мјесеца након планираног изласка из земаља које примјењују ЕТИАС и да не буде старији од десет година.
Како се приближава почетак примјене овог система, готово сигурно ће бити све више сајтова који ће нудити “помоћ при пријави” – ЕУ је већ упозорила на могућност злоупотреба.
Проблем може бити двострук - неко може покушати да наплати знатно више од званичне таксе од 20 евра, али још озбиљнији проблем јесте могућност да од путника тражи личне и финансијске податке под изговором да подноси захтјев у његово име.
Зато, како је упозорено, треба користити само званични ЕТИАС сајт и званичну апликацију када буду покренути.
За сада, дакле, нема разлога за ни за панику ни за журбу. Најважније је запамтити да систем ЕТИАС још није почео да се примјењује. Када ЕУ објави званичан датум почетка, грађани Србије добиће још једну нову обавезну процедуру прије пута, али безвизни режим за кратка путовања у ЕУ остаје на снази.
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