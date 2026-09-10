Сензационално археолошко откриће: Посјетите Бакинце и доживите путовање кроз вијекове

Аутор:АТВ редакција
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Археолози Завичајног музеја Градишка открили су у септембру 2012. године у лакташком селу Горњи Бакинци фасцинантно археолошко налазиште изгубљени рановизантијски град „Балкис“ који датира још из 4. вијека.
Овај импозантни градски комплекс простире се на два платоа са преко 40.000 квадратних метара пратећих објеката и око 280 метара одбрамбеног зида.
Процјењује се да је у овом утврђеном градском центру некада живјело између три и четири хиљаде становника.
Централно и најзначајније здање читавог комплекса јесте Света епископска ранохришћанска базилика импозантних димензија 40 са 13 метара, која је представљала духовно средиште хришћанства сјеверне Босне од 4. до 6. вијека.
Ова тробродна базилика осликава невјероватан грађевински подхват тога времена. Да је заиста ријеч о епископском сједишту потврђује пронађена епископска столица у источном дијелу олтара, испред које се налазило постоље за часну трпезу, као и остаци лука који је водио у олтарски простор.
У олтару су откривене свештеничке клупе и трагови древних фресака, а међу најзанимљивијим налазима издвајају се драгоцјени натписи на латинском писму.
Како наводе из Туристичке организације Републике Српске, локалитет у Бакинцима представља један од најважнијих археолошких и историјских бисера на овим просторима.
У Туристичкој организацији Републике Српске такође истичу да овај величанствени рановизантијски комплекс нуди јединствену прилику свим љубитељима историје и културног туризма да завире у далеки 4. вијек и открију како је изгледао живот у древном „Балкису“.
Посјетите Горње Бакинце и доживите невјероватно путовање кроз вијекове на мјесту гдје историја и даље живи.
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