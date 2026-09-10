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Опозван Самир Баћевац због увредљиве објаве о генералу Ратку Младићу

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10.09.2026 12:05

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Опозван Самир Баћевац због увредљиве објаве о генералу Ратку Младићу

Одборници у Скупштини града Бијељина једногласно су данас опозвали потпредсједника Скупштине града Самира Баћевца из СДА.

Разлог опозива је неморално и недолично понашање на друштвеним мрежама, гдје је на свом Фејсбук профилу подијелио објаву о смрти генерала Ратка Младића.

Приједлог за опозив поднијело је 28 одборника Скупштине града Бијељина, на данашњој сједници једногласно подржало свих 30 одборника, док је један гласачки листић неупотребљен.

Баћевац је написао "Крепао је Ратко Младић" у поменутој објави, а спорна ријеч је "крепао", за шта је Баћевац тврдио да је у питању "ненамјерна грешка", а до које је дошло због коришћења вјештачке интелигенције приликом креирања поменуте објаве. Он наводи даље да је спорну објаву промијенио те се извинио грађанима.

Клубови одборника СНСД и СДС затражили су од Баћевца да врати одборнички мандат и повуче се из политичког живота, а пошто је и предавач исламске вјеронауке.

Због говора мржње затражено је реаговање Министарства просвјете Републике Српске, Актива директора, али и Тужилаштва.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

СДА

сједница

Скупштина града

Бијељина

Самир Баћевац

генерал Ратко Младић

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