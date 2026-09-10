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Четири нове врсте инсеката добиле име по Тејлор Свифт

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10.09.2026 12:53

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пјевачица најбогатија музичка звијезда у Америци
Фото: YouTube/printscreen

Научници су назвали четири новоидентификоване врсте инсеката по америчкој суперзвијезди Тејлор Свифт, а животиње припадају новоименованом роду "свифтиефилус", саопштио је Универзитет Калифорније у Риверсајду.

Унутар рода, стручњаци су идентификовали четири врсте које су назвали по пјевачици и њеним албумима: "свифтиефилус тајлоре", "свифтиефилус аматор", "свифтиефилус интерпидус и "свифтиефилус поеторум".

Имена су латинске верзије ријечи "Тејлор" и албума "Љубавник", "Неустрашив" и "Пјесници", што се односи на албум "Одјељење мучених пјесника".

Из Универзитета наводе да животиње припадају породици меких буба. Докторант Сара Шредер, која је коаутор научног рада, нада се да ће именовање скренути више пажње на заштиту инсеката.

"Као доживотном обожаватељу било ми је аутентично да одам почаст Тејлор Свифт на овај начин, као и да скренем пажњу на разноликост инсеката која тек треба да буде откривена", рекла је Шредерова у саопштењу које је објавио универзитет.

Она је додала да је још један разлог зашто је инсекте назвала по Свифтовој је изглед буба.

"Имају црвено-наранџасте структуре на својим свијетлим тијелима, које подсећају на цвјетове. Препознатљиво на Тејлор Свифт су њена плава коса и црвене усне. Ови инсекти су блиједожуте боје са црвеним акцентима свуда", рекла је она.

Четири нове врсте су биљоједи и уско су повезане са аустралијским биљним родом "алокасуарина".

Инсекти су откривени су између 1995. и 2004. године као дио пројекта биодиверзитета америчких и аустралијских истраживача. У то вријеме, стручњаци су прикупили 50.000 примјерака, које је требало сортирати, анализирати и идентификовати, преноси Срна.

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Тагови :

Тејлор Свифт

инсекти

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Пјевачица

научници

албум

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