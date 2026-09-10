Агенција за аграрна плаћања: Више од 14 милиона за сточарску производњу

Аутор:АТВ редакција
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Велики дио средстава која ће Агенција за аграрна плаћања исплатити ове године, издвојен је за сточарску производњу, каже Рајка Јокановић, начелник Одјељења за капиталне инвестиције Агенције за аграрна плаћања РС.
"Велики дио средстава, односно 14,8 милиона КМ је издвојен за сточарску производњу, као и за биљну производњу у износу од 4,5 милиона, гдје највише пријава имамо за наводњавање", каже Јокановић за АТВ.
Како наводи, више од 17 милиона КМ је резервисано за прераду пољопривредних производа.
"Велико је интересовање и за прераду, било да се ради о преради пољопривредних производа на газдинствима или прерађивачко-прехрамбеном сектору за шта је резервисано преко 17 милиона", каже Јокановић и додаје:
"Имамо значајан износ, од два милиона, за постављање соларних панела, на производним објектима, као и за опремање рибогојилишта у износу преко један милион КМ".
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