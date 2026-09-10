„Моје здравство": Сазнајте колико је Фонд платио ваше анализе, операције и лијечење

Аутор:АТВ редакција
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Осигураници Фонда здравственог осигурања Републике Српске у апликацији "Моје здравство" могу да пронађу одговоре на питања колико је коштала дијагностичка процедура, лабораторијска анализа, оперативни захват или болничко лијечење које су користили, саопштено је из Фонда.
"Осигураници први пут, захваљујући овој апликацији, имају увид да ли су здравствено осигурани, колико су за лијечење или одређене анализе издвојили лично кроз партиципацију, а колико је издвојио Фонд из средстава обавезног здравственог осигурања", појаснили су из Фонда.
Ова апликација омогућава осигураницима увид у њихов електронски здравствени картон, односно доступни су им налази, мишљења и извјештаји љекара специјалиста, резултати дијагностичких процедура, као и упутнице.
"Фонд и на овај начин наставља са дигитализацијом здравственог система, с циљем веће транспарентности и доступности информација осигураницима", истакнуто је у саопштењу.
У Фонду здравственог осигурања су указали да осигураници, који још нису преузели приступне податке за апликацију, корисничко име и лозинку, то могу да учине у свим пословницама Фонда радним данима од 7.30 до 15.30 часова и добију потврду да су то преузели.
Апликација је доступна и за андроид и "епл" уређаје, а након преузимања приступних података могуће јој је приступити путем рачунара преко интернет странице mojezdravstvo.org, као и путем мобилног телефона, а корисници након прве пријаве могу и да промијене лозинку.
"Од тренутка преузимања приступних података, осигураници сносе одговорност за њихову евентуалну злоупотребу. Сугеришемо да се апликација користи искључиво за личне потребе јер садржи осјетљиве медицинске податке", навели су из Фонда.
За све недоумице и додатне информације, осигураници могу позвати бесплатан инфо-број 0800/508-08.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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