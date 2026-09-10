Амброзија на врхунцу сезоне: Високе концентрације полена очекују се до краја септембра

Аутор:АТВ редакција
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Највише концентрације полена амброзије, како на дневном, тако и на недјељном нивоу биљеже се у овом периоду године.
Подаци Агенције за заштиту животне средине са 27 мјерних мјеста широм Србије показују високе вриједности полена, што значи да су концентрације у ваздуху на нивоу који код особа алергичних на амброзију могу изазвати појаву алергијских симптома.
„Ситуација је нешто повољнија на југу Србије, гдје су измјерене ниже концентрације у односу на остале делове земље“, рекла је за Танјуг Ана Љубичић из Агенције за заштиту животне средине.
Према тренутним показатељима и досадашњем искуству, очекује се да ће високе концентрације полена амброзије потрајати до краја септембра, почетка октобра.
Љубичић је указала на то да, иако се најинтензивније ослобађање полена очекује током овог периода, сама биљка може да цвјета све до краја октобра.
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„На количину полена ове године утицали су и временски услови. Висока температура, која је често прелазила 32 степена, као и изражена суша, довеле су до тога да амброзија испусти мању количину полена у односу на прошлу годину“, рекла је Љубичић.
Објаснила је да у неповољним условима биљка своје ресурсе преусмјерава на преживљавање, па јој опрашивање није примарни приоритет.
То се може уочити и на пољопривредним површинама, док је, на примјер, кукуруз већ пожутео услед суше, амброзија и даље остаје зелена, навела је Љубичић.
„Амброзија је изузетно отпоран и прилагодљив коров који се брзо шири. Једна биљка може произвести и ослободити веома велику количину полена, због чега концентрације у ваздуху могу веома брзо да се повећају, нарочито током повољних временских услова за ширење полена“, истакла је Љубичић.
Грађанима се савјетује да прате званичне информације о концентрацијама полена, рекла је она и додала да су на сајту Агенције за заштиту животне средине доступни су подаци о присутним врстама полена, као и информација о очекиваном кретању концентрација.
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Указала је да је посебно је значајна колона „ТРЕНД“, која показује да ли се очекује пад, задржавање приближно истих вриједности или пораст концентрације полена.
„Информације су доступне и путем Андроид апликације 'Полен Србија', као и преко Инстаграм профила Агенције и других апликација које као извор података користе информације Агенције за заштиту животне средине“, рекла је Љубичић.
Додала је да мјерења концентрације полена нису доступна онлајн у реалном времену, прије свега зато што за праћење полена то није неопходно.
Биљке пролазе кроз одређене фенолошке фазе, а период цветања траје ограничено вријеме.
„На основу континуираног прикупљања података, познавања фенологије биљака и вишегодишњег искуства могуће је дати релевантну информацију о тренутном стању, као и о очекиваном кретању концентрација полена у наредном периоду“, рекла је Љубичић, преноси Спутник.
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