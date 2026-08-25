Амброзија касни, алергичаре најтежи дани тек чекају

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Амброзија ове године касни. Њено цвјетање су успориле врућине, па су концентрације полена засада умјерене.
Питање је ипак колико ће то потрајати.
"Сваке године крајем августа имам проблема са синусима. И сада сам превентивно узела један спреј на бази морске соли за алергије и надам се да нећу имати проблема", рекла је Ела из Осијека.
"Почну ме сврбјети уши и непце, очи ми сузе, не могу спавати, тешко дишем", рекла је Ивана из Осијека.
Бања Лука
Мјештани Нове вароши сами косили амброзију: Од посјеченог дрвореда до амброзије на улици
"Алергична сам на амброзију већ десетак година. Баш је то велики проблем", рекла је Марија из Осијека.
Избјећи полен готово је немогуће. Међутим, овог љета и амброзији је било – превруће.
"Пацијенти још имају благе симптоме, што је неуобичајено јер амброзија већ половином августа има пуни цват, што значи да би концентрација полена требало да буде виша" рекла је начелница Завода за реуматологију, клиничку имунологију и алергологију КБЦ-а Осијек Јасминка Милас Ахић.
"Тек сада ће амброзија достићи врхунац свог цвјетања и ослобађања полена у ваздуху", рекла је магистар биологије у Наставном заводу за јавно здравство Осјечко-барањске жупаније Дора Лазић.
Србија
Имате рок од седам дана: Власници земљишта добили упозорење
Све је више алергичних на амброзију, и то различите животне доби. За оне који у овом периоду нису на мору, уз спрејеве за нос и пумпице, љекари истичу да најбоље резултате даје специфична имунотерапија.
"Оно што можда обесхрабри пацијенте јесте то што терапија траје од три до пет година. Дакле, ријеч је о дуготрајној терапији, али након тога долази до потпуног ресетовања симптома. Неки пацијенти буду потпуно без симптома након што се спроведе хипосензибилизација", рекла је Милас Ахић.
Амброзија ове године мало касни, али чини се да најтеже дане алергичари ипак неће избјећи.
"Сви ми који имамо проблема с амброзијом знамо, а и струка ће то потврдити, да је најбоље отићи одавде према мору или можда у Алпе. Међутим, нажалост, многи то себи не могу приуштити, па је онда добро бити затворен у становима или кућама, укључити клима-уређај и редовно се туширати. Покушавамо некако побјећи од те агресивне биљке. Ми смо у центру Чаковца, а иза мене је поље пуно амброзије", рекао је новинар Ивица Грудичек.
Друштво
Од августа до краја октобра, тешко се дише у Семберији
Он је разговарао с Марком Клеменчићем из Службе за здравствену екологију Завода за јавно здравство.
Сезона амброзије ове године почела је нешто касније, али алергичарима најтежи дани тек слиједе. Након кишног периода, у наредне три до четири седмице очекује се повишена концентрација полена амброзије у ваздуху.
Клеменчић истиче да амброзија представља велику опасност за јавно здравље јер производи огромне количине полена.
"Практично, једна биљка може произвести више од пет милиона зрнаца, а за појаву симптома код алергичних особа довољно је само двадесет", рекао је Клеменчић.
Полен амброзије вјетар може однијети и десетинама километара, а најнеповољнији дио дана за алергичаре је јутро.
"Најгоре раздобље је дефинитивно ујутро. Треба избјегавати боравак на отвореном између осам и 12 часова, ако је могуће", истакао је.
Здравље
Експлозија амброзије: Препознајте симптоме
Многи алергичари примјећују да им је лакше када оду у Словенију или Аустрију. Клеменчић сматра да на распрострањеност амброзије утичу климатски услови, али и пољопривредне културе.
"Ако имамо доста сунцокрета и кукуруза, вјероватно ће бити мање полена јер амброзија неће расти међу високим културама. Код нижих култура, као што су кромпир или бундева, амброзија ће имати предност и стварати проблеме", објаснио је.
Иако се ове године чини да је ситуација нешто боља него прошле, сезона још није достигла врхунац.
"Била је кишна година, па је сезона цвјетања саме амброзије почела нешто касније. Сада се иде према врхунцу. Очекујем у наредне три до четири седмице повишену концентрацију полена корова, посебно амброзије, у ваздуху", рекао је Клеменчић.
Алергичарима тако преостаје још неколико седмица опреза, након чега би, с доласком хладнијег времена и мраза, концентрација полена требало да буде знатно мања, пише ХРТ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
1 мј0
Здравље
1 мј0
Савјети
2 мј0
Друштво
3 мј0
Друштво
2 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч1
Друштво
5 ч2
Најновије
Најчитаније
13
18
13
17
13
13
13
10
13
08
Тренутно на програму