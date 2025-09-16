Logo

Имате рок од седам дана: Власници земљишта добили упозорење

Телеграф

16.09.2025

12:11

У Србији су забиљежене рекордне концентрације амброзије, а министар пољопривреде Драган Гламочић изјавио је данас да су по основу уредбе из 2006. године сви власници земљишта дужни да сузбијају амброзију на својој парцели.

Он је истакао да министарство врши надзор, као и да ће све општине бити упозорене.

"У пракси, имате недјељу дана да уклоните амброзију. У случају да то не урадите, надлежна служба јавног зеленила у вашем граду ће извршити уклањање. Ви ћете као власник или корисник те површине морати то да платите", рекао је Гламочић.

Министар је напоменуо да је због недостатка инспектора то немогуће одрадити на територији цијеле земље, као и да су локалне самоуправе у обавези да се баве овим проблемом.

На питање да ли интерресорно сарађују по питању рјешавања проблема амброзије, Гламочић каже уколико би сарадња постоја проблема не би ни било.

"Немојте очекивати од мене да могу за пет мјесеци да ријешим све проблеме ове државе. Уколико буде било потребно, ревидираћемо казнену политику", рекао је министар пољопривреде, преноси "Телеграф".

