Дијете (4) обуло патике и ишетало из вртића: Васпитачице га нису примијетиле

16.09.2025
Четворогодишњи дјечак данас је сам напустио вртић у Врању, а нико од запослених није примијетио да га нема.
Дијете је у близини бензинске пумпе примијетила жена, која је најприје питала у вртићу „Сунце“ али су јој рекли да су „сва дјеца на броју“ да би се касније испоставило да је дјечак обуо патике и напустио вртић, а да нико није примијетио.
О свему је обавијештена полиција која је изашла на лице мјеста, а убрзо су дошли и родитељи дјетета.
Овај догађај узнемирио је не само запослене и дјецу у вртићу већ и бројне пролазнике насељу Ледена стена, прије свега због прометне саобраћајнице којом је дијете прошло.
У Полицијској управи нису могли да износе никакве детаље у овом тренутку, с обзиром да је рад на случају у току.
У управи Предшколске установе је речено да је директорка Лидија Петковић на састанку, те да ће се јавити касније.
