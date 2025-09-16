Logo

Дијете (4) обуло патике и ишетало из вртића: Васпитачице га нису примијетиле

Извор:

Новости.рс

16.09.2025

12:09

Фото: Pixabay

Четворогодишњи дјечак данас је сам напустио вртић у Врању, а нико од запослених није примијетио да га нема.

Дијете је у близини бензинске пумпе примијетила жена, која је најприје питала у вртићу „Сунце“ али су јој рекли да су „сва дјеца на броју“ да би се касније испоставило да је дјечак обуо патике и напустио вртић, а да нико није примијетио.

О свему је обавијештена полиција која је изашла на лице мјеста, а убрзо су дошли и родитељи дјетета.

Овај догађај узнемирио је не само запослене и дјецу у вртићу већ и бројне пролазнике насељу Ледена стена, прије свега због прометне саобраћајнице којом је дијете прошло.

У Полицијској управи нису могли да износе никакве детаље у овом тренутку, с обзиром да је рад на случају у току.

У управи Предшколске установе је речено да је директорка Лидија Петковић на састанку, те да ће се јавити касније.

(Новости)

