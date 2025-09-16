Убиство на мах: Мустафић осуђен на пет година и седам мјесеци затвора

Извор:
Емин Мустафић осуђен је у Кантоналном суду у Тузли на јединствену казну од пет година и седам мјесеци затвора због убиства Исмара Карахмета и неовлаштеног посједовања преправљеног пиштоља којим је починио злочин.
Злочин се догодио 30. септембра 2023. године у тузланском насељу Миладије, а Мустафић је оглашен кривим за убиство на мах.
У пресуди се наводи да је Карахмет, у друштву са двије особе, дошао у Мустафићев стан, те га напао са пластичном цијеви. Тим нападом Мустафић је, без своје кривице, доведен у јаку раздраженог усљед чега је из непосредне близине у Карахмета испалио хитац из преправљеног пиштоља. Патрона је Карахмета погодила у лијеву страну грудног коша усљед чега је преминуо.
”Уз казну затвора, суд је оптуженом изрекао и мјеру безбједности - обавезног психијатријског лијечења и лијечења зависности од дрога”, саопштио је Кантонални суд у Тузли.
