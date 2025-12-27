Џудо клуб Бањалука најбољи у Републици Српској

Извор:
РТРС
27.12.2025
21:44
Први пут у историји екипног шампионата Републике Српске један тим је најбољи у мушкој и женској конкуренцији. То је пошло за руком момцима и дјевојкама из Џудо клуба Бањалука, који су доминирали на шампионату Републике Српске у Добоју.
За сениорску женску екипу су наступиле: Јована Поповић, Ана Белецан, Сара Јовановић, Ана Ћуп, Ана Симанић, Дарија Стојановић, Сњежана Кусић.
За мушку екипу су се такмичили: Младен Стојановић, Јован Гаврановић, Јован Петковић, Марко Сучевић, Ђорђе Савић, Давид Ожеговић и Борислав Богданић, преноси РТРС.
Резултати Сениори: 1. Бања Лука 2. Соко Зворник 3. Соко М Прњавор.
Сениорке: 1. Бања Лука 2. Козара Градишка 3. Соко М Прњавор
