Чувени спортиста пронађен мртав

Извор:

Курир

24.12.2025

10:54

Коментари:

0
Ruža cvijet
Фото: George Becker/Pexels

Познати норвешки биатлонац Сиверт Гуторм Бакен преминуо је у 27. години, потврдила је Међународна биатлонска унија (ИБУ).

Норвешки медији су извијестили да је Бакен пронађен мртав у својој хотелској соби у Лавазу у италијанским Алпима, где је био на тренинг кампу.

"ИБУ је дубоко шокиран и ожалошћен трагичном вешћу о изненадној смрти Сиверта Бакена. Сивертов повратак биатлону након тешког периода био је извор огромне радости за све у биатлонској породици и инспиративан доказ његове отпорности и одлучности. Његову смрт у тако младим годинама је немогуће схватити, али неће бити заборављен и заувијек ће остати у нашим срцима", саопштила је ИБУ.

злато

Економија

Цијене сребра и злата на новом историјском максимуму

Током каријере је наступио на 31. трци на Свјетском купу, а једину индивидуалну побједу остварио је у Холменколену 2022. године.

Норвешком спортисти је дијагностикован миокардитис 2022. године, што га је искључило из сезоне 2022/23. Вратио се такмичењу у новембру 2024. године, 984 дана након побједе у Холменколену, преноси Курир.

