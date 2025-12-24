Logo
Large banner

Мушкарац на хауби кола возио леш

Извор:

Телеграф

24.12.2025

10:36

Коментари:

0
Мушкарац на хауби кола возио леш
Фото: Pexels

Грозна слика осванула је на друштвеним мрежама и одмах изазвала салву бијеса међу онима који су је видјели. Непознати мушкарац одлучио је да Аранђеловцем вози леш на хауби свој возила.

Како је осигурао да вепар не падне у вожњи није познато, али је итекако видно да је умногоме угрозио остале учеснике у саобраћају, чак и да занемаримо емотивни шок.

Не само што је леш могао да падне, већ се на основу слике јасно види да мушкарац једва да је назирао пут испред себе, па је чак морао да провири кроз прозор не би ли управљао возилом.

"Аранђеловац. Ок убио си га како кажеш јер чуваш бројно стање. Али како неко, по закону, може кроз центар града вози леш животиње на хауби? Притом угрожава сигурност саобраћаја јер је блокирао сам себи видљивост", наведено је у опису фотографије.

Иако није прецизирано када је слика настала с обзиром на то да особа која је на њој видно не носи топлију, зимску гардеробу, реакције су одмах услиједиле. "На колико нивоа је ово језиво", "Ужас, срамота за Србију", само су неки од коментара згрожених и огорчених људи.

Вожња леша животиње на хауби аутомобила кроз центар града (или било гдје другдје) представља кршење више закона и прописа у Србији, а казне су веома високе. Поред тога што је етички и естетски неприхватљиво, ево конкретних разлога зашто је то кажњиво:

Према Закону о безбједности саобраћаја на путевима, терет на возилу (у шта би се у овом случају уврстио и леш животиње) мора бити смјештен тако да:

Не угрожава безбједност учесника у саобраћају, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

vepar

bahati vozač

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција аутомобил

Хроника

Акција "Комбо": Хапшења због дроге и нелегалног оружја

2 ч

0
Саво Минић, састанак са руководством Привредне коморе Српске

Република Српска

Минић са руководством Привредне коморе Српске

2 ч

0
Марија, донирала косу

Друштво

Мала Марија ошишала косу и донирала обољелој д‌јеци

2 ч

0
застава Украјине

Свијет

Украјина објавила комплетан мировни план од 20 тачака креиран са Америком

2 ч

0

Више из рубрике

Стравична несрећа: На интервенцији погинуо водоинсталатер

Србија

Стравична несрећа: На интервенцији погинуо водоинсталатер

17 ч

0
"Супергрип" се брзо шири: Болнице забраниле посјете пацијентима због респираторних инфекција

Србија

"Супергрип" се брзо шири: Болнице забраниле посјете пацијентима због респираторних инфекција

18 ч

0
Весна

Србија

Весна отворила мајчин кревет послије њене смрти и умало се онесвијестила

23 ч

0
Љубишу ударио гром, људи мислили да је добио батине у швалерацији

Србија

Љубишу ударио гром, људи мислили да је добио батине у швалерацији

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

26

Пао договор: Радницима ће се моћи неопорезиво исплатити до 2.500 КМ

12

26

Трагедија: Тинејџер скочио са терасе, остао на мјесту мртав

12

23

Топлотна пумпа која мијења све: Научници направили револуцију

12

19

Још увијек имате овај легендарни Нокиа телефон? Ево колико данас вриједи

12

14

Снажан земљотрес погодио Тајван

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner