Мушкарац на хауби кола возио леш

Извор:
Телеграф
24.12.2025
10:36
Коментари:0
Грозна слика осванула је на друштвеним мрежама и одмах изазвала салву бијеса међу онима који су је видјели. Непознати мушкарац одлучио је да Аранђеловцем вози леш на хауби свој возила.
Како је осигурао да вепар не падне у вожњи није познато, али је итекако видно да је умногоме угрозио остале учеснике у саобраћају, чак и да занемаримо емотивни шок.
Не само што је леш могао да падне, већ се на основу слике јасно види да мушкарац једва да је назирао пут испред себе, па је чак морао да провири кроз прозор не би ли управљао возилом.
"Аранђеловац. Ок убио си га како кажеш јер чуваш бројно стање. Али како неко, по закону, може кроз центар града вози леш животиње на хауби? Притом угрожава сигурност саобраћаја јер је блокирао сам себи видљивост", наведено је у опису фотографије.
Иако није прецизирано када је слика настала с обзиром на то да особа која је на њој видно не носи топлију, зимску гардеробу, реакције су одмах услиједиле. "На колико нивоа је ово језиво", "Ужас, срамота за Србију", само су неки од коментара згрожених и огорчених људи.
Вожња леша животиње на хауби аутомобила кроз центар града (или било гдје другдје) представља кршење више закона и прописа у Србији, а казне су веома високе. Поред тога што је етички и естетски неприхватљиво, ево конкретних разлога зашто је то кажњиво:
Према Закону о безбједности саобраћаја на путевима, терет на возилу (у шта би се у овом случају уврстио и леш животиње) мора бити смјештен тако да:
Не угрожава безбједност учесника у саобраћају, преноси Телеграф.
