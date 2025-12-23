"Супергрип" се брзо шири: Болнице забраниле посјете пацијентима због респираторних инфекција

Извор:
РТ Балкан
23.12.2025
17:56
У Србији расте број обољелих од грипа, а према подацима Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" на недјељном нивоу регистровано је 11.810 обољелих од грипа, што је повећање од 36,3 одсто у односу на недјељу која јој је претходила.
Епидемиолози кажу да је реално да обољелих има бар четири пута више, јер се пацијенти са блажом клиничком сликом не јављају љекару.
Највише обољелих је међу дјецом вртићког и школског узраста. Малаксалост, повишена температура, кашаљ, најчешћи су симптоми са којима се ових дана пацијенти јављају љекару за помоћ. Љекари кажу да је разлог нови сој- А(Х3Н2), који је назван и "супергрип".
Ријеч је о варијанти вируса грипа која је претрпјела промјене током лета и постала заразнија него раније. Због тих мутација наш организам нову варијанту вируса не препознаје, те га третира као нешто ново. Због тога се брже шири, а пацијенти имају мало тежу клиничку слику - болови у мишићима и температура дуже трају.
Због "супергрипа" у многим болницама у Србији забрањене су посјете. У Универзитетском клиничком центру Крагујевац, Комисија за заштиту од болничких инфекција дала је препоруку да се, поред осталих обавезних превентивних мјера, уведе и привремена забрана посјета пацијентима који су на болничком лијечењу на Клиници за педијатрију и Клиници за психијатрију.
Забрана посјете пацијентима уведена је и у Општој болници "Студеница" у Краљеву. У обавјештењу се наводи да је та одлука донијета у циљу спречавања ширења респираторних инфекција и заштите здравља пацијенaта и запослених у овој здравственој установи.
У Универзитетском клиничком центру Војводине (УКЦВ) привремена забрана посјете пацијентима ступила је на снагу још почетком октобра, а информације о стању болесника могу да се добију сваког дана од 13 до 14 часова путем телефона, чији су бројеви наведени на интернет страници УКЦВ.
Као и у Новом Саду, слична ситуација је и у Општој болници у Чачку, гдје су посјете забрањене већ готово тридесетак дана, преноси РТ Балкан.
Посјете су забрањене и у Универзитетском клиничком центру Србије (у појединим клиникама), као и на ВМА. Здравствени центар Лозница саопштио је да се због повећаног броја обољелих од респираторних инфекција, привремено забрањују посјете пацијентима у овој установи, у циљу заштите здравља пацијената, посјетилаца и запослених.
"По препоруци епидемиолога, због повећаног броја пацијената са респираторним обољењима, у Здравственом центру Лозница од 22. децембра, привремено су забрањене посјете пацијентима. Ова мјера се уводи у циљу заштите здравља пацијената, посјетилаца и запослених, као и спречавања даљег ширења инфекција", наводи се у саопштењу Здравственог центра Лозница.
