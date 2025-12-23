Logo
Акутне респираторне инфекције највише присутне код ове групе људи у Српској

23.12.2025

Фото: Unsplash

У Републици Српској у току је уобичајена сезона грипа, од тешких акутних респираторних инфекција највише оболијевају најмлађи и најстарији, а забиљежена су и три случаја "супер грипа" - вируса који хара Европом, речено је Срни у Институту за јавно здравство Републике Српске.

Начелник Службе за епидемиологију Института за јавно здравство Нина Родић Вукмир напоменула је да се пораст оболијевања тек очекује, будући да се највећи број обољелих јавља у јануару, због чега је апеловала на грађане да воде рачуна о другима и да, ако су болесни, посјете пацијентима у болницама сведу на минимум.

Говорећи о "супер грипу" или такозваном флунамију, Вукмирова је навела да су у Републици Српској забиљежена три случаја тог вируса.

"То није нови вирус већ је тај К подтип мала измјена у његовој генетској структури. Вирус има тенденцију да се шири изазивајући тако оболијевање код оних који немају имунитет", појаснила је Вукмирова.

Према подацима Института за јавно здравство Српске, домови здравља у Републици Српској током друге седмице децембра пријавили су 4.950 акутних респираторних инфекција и 432 обољења слична грипу, којих је највише било у бијељинској и фочанској регији.

У болницама у Републици Српској од 8. до 14. децембра хоспитализовано је 88 пацијената обољелих од тешке акутне респираторне инфекције.

У Универзитетском клиничком центру Републике Српске у Бањалуци хоспитализован је 41 пацијент, а у болницама у Приједору седам, Градишци 17, Добоју 10, Невесињу пет, у Требињу и Зворнику по три, а у Бијељини један пацијент.

Из Института наводе да је највећи број обољелих од акутних респираторних инфекција и обољења сличних грипу у старосној групи од 30 до 64 године и од пет до 14 година, док су у категорији тешких акутних респираторних инфекција највише оболијевали најмлађи и најстарији.

