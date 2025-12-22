Проглашена најотровнија намирница за 2026. годину: Конзумирамо је готово свакодневно

22.12.2025
Постоје намирнице које сматрамо безазленим, готово „породичним“. Оне које се подразумијевају, које једемо без размишљања и које повезујемо са сигурношћу, традицијом и домаћом кухињом.
Управо зато вијест која је стигла из Њемачке изазвала је изненађење, па чак и невјерицу.
Ботанички специјални врт Хамбург-Вандсбек, који већ више од двије деценије сваке године проглашава „отровну биљку године“, донио је одлуку која је многе затекла. За 2026. годину, ову сумњиву титулу добила је намирница која се у Србији налази на трпезама током цијеле године, у кућама свих генерација.
Циљ ове одлуке, како наводи њемачки магазин „Краут унд Руебен“, није да се људи уплаше, већ да се скрене пажња на опасности неправилне припреме хране за коју верујемо да је потпуно безбједна.
Разлог није у томе што се она иначе сматра отровном, већ у чињеници да у сировом или недовољно термички обрађеном облику садржи природне токсине који могу озбиљно угрозити здравље.
Ријеч је о биљним протеинима који, када се унесу у организам без одговарајуће припреме, могу изазвати бурне реакције дигестивног система, али и озбиљније посљедице.
Тек у овом тренутку долазимо до изненађења које је шокирало многе:
У питању је…
Обичан пасуљ (Пхасеолус вулгарис) – симбол домаће кухиње, проглашен је за најотровнију биљку године за 2026. и тиме је „победио“ чак и познате отровнице попут бругмансије, кукурека и ликовца.
Важно је нагласити: не кувани пасуљ – већ сиров или недовољно куван.
Пасуљ у сировом стању садржи токсин познат као фазин. Овај протеин може да изазове згрушавање црвених крвних зрнаца и, у већим количинама, представља озбиљну опасност по здравље.
Симптоми тровања се најчешће јављају два до три сата након конзумације, а могу укључивати:
-мучнину
-јаке болове у стомаку
-повраћање
-дијареју
-изражену слабост
Поред фазина, пасуљ садржи и лектине, такозване антинутријенте, који отежавају апсорпцију хранљивих материја и додатно оптерећују дигестивни систем ако се пасуљ не скува до краја.
Иако назив „најотровнија намирница“ звучи драматично, рјешење је заправо једноставно.
Фазин се у потпуности уништава правилном термичком обрадом.
Да би пасуљ био потпуно безбједан, неопходно је:
потопити га у води најмање 8 сати
бацити воду у којој је стајао
кувати га у свјежој води
обавезно га кувати најмање 15 минута на температури од 100 степени Целзијуса
Споро кување на ниским температурама, као и припрема у спорим куварима без претходног кључања, може бити ризична, преноси Политика.
