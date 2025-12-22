Нијемци све болеснији: Трошкови боловања премашили 200 милијарди евра

Извор:
Трошкови боловања све више оптерећују њемачку привреду, а производни губици и исплате зарада запосленима на боловању коштали су компаније прошле године више од 200 милијарди евра, наводи се у извјештају њемачке владе.
Према подацима из извјештаја, сваки запослени у Њемачкој је током 2024. у просјеку био одсутан са посла 20,8 дана, што је готово четири дана више него 2020. године, преноси "Билд".
Укупно је забиљежено 881,5 милиона дана боловања, а сваки изгубљени радни дан компаније је коштао просјечно 152 евра, што је 28 евра више него пре пет година.
Највећи део изостанака био је због болести мишићно-коштаног система, попут проблема са леђима (19,4 одсто), затим болести дисајних органа (18,1 одсто), као и усљед психичких тегоба и поремећаја у понашању (16,7 одсто).
Производни губици због боловања порасли су на 134 милијарде евра, док су 2020. године износили 87 милијарди.
Истовремено, трошкови накнаде зарада током боловања достигли су 72,3 милијарде евра, што је за 15,1 милијарду евра (26,4 одсто) више него пре пет година.
Према анализи здравственог осигурања АОК, највиши ниво боловања забиљежен је у здравственој и социјалној њези, металној индустрији, јавној управи и трговини, док је знатно нижи у финансијском сектору и угоститељству.
Штефан Гент, генерални директор Немачке федерације трговаца на мало, упозорио је да висока стопа боловања ставља додатни терет на компаније током "ових тешких времена" и слаби њихову конкурентност.
Као један од узрока, навео је праксу добијања потврда о боловању путем телефона и позвао на укидање ове могућности.
